Дожди и грозы: Приморье во власти плохой погоды

Дожди и грозы: в Приморье испортилась погода. Фото: ИА PrimaMedia

Осадки прекратятся только к концу недели

2 июля, PrimaMedia. Над территорией Приморья сегодня, 2 июля, будут смещаться фронтальные разделы, идут дожди с грозами, в отдельных районах сильные, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Температура воздуха +22...+28 °С, на побережье +16...+21 °С.

Во вторник, 3 июля, синоптическая ситуация существенно не изменится. Сохранятся дожди с грозами, в отдельных районах сильные. Температурный фон останется в тех же пределах.

Во Владивостоке все выходные стояла пасмурная погода. При стопроцентной влажности было душно. Ночью было +14...+16 °С. В субботу дневная температура воздуха составила +17 °С, в пригороде до +21 °С. Воскресный день оказался теплее на 4 °С.

Сегодня во Владивостоке облачно, небольшой, временами умеренный дождь. Температура воздуха +19...+21 °С. Во вторник ночью облачно, дождь, в начале ночи сильный. Днем с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температурный фон не изменится, +19...+21 °С.