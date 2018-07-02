Световое шоу в рамках "Крыльев Востока". Фото: ИА PrimaMedia
#Крылья Востока

Фестиваль выпускников «Крылья Востока» засветился в топ-3 запросов Яндекса у жителей ДВ

Праздник по популярности уступил лишь матчам сборной России на ЧМ-2018

2 июля, PrimaMedia. За период с 25 июня по 1 июля одним из самых популярных запросов в поисковой системе Яндекс у жителей Дальневосточного региона стал праздник для выпускников "Крылья Востока", который прошел во Владивостоке в субботу, 30 июня. В рейтинге Дальневосточных топ тем и событий за прошедшую неделю "Крылья Востока" уступили лишь матчу Россия – Уругвай на ЧМ по футболу и триумфального для российской сборной поединка против Испании в 1/8 Мундиаля, сообщает ИА PrimaMedia.

Яндекс посмотрел на изменения поисковых интересов жителей Дальнего Востока за текущую неделю. Аналитики компании выделили в топ тем события и истории (за исключением телесериалов, шоу), интерес к которым резко вырос в поиске Яндекса по сравнению с предыдущей неделей. Каждая из тем оценена по стобалльной шкале роста поискового интереса.

Фестиваль выпускников "Крылья Востока" расположился на третьем месте рейтинга, набрав 82 балла. Такую позицию можно считать первой, потому что соперничать с популярностью Чемпионата мира по футболу-2018, на котором к тому же сборная Россия выступает успешно, очень сложно. Ведь первые два места заняли как раз матчи российской команды с Уругваем и Испанией. Эта запросы набрали 94 и 90 баллов.

Выступления коллективов Приморья, харизматичные ведущие, яркие "звезды" эстрады, а также невероятное, грандиозное и очень сложное по своим техническим характеристикам шоу – это все первый в Приморском крае праздник для выпускников школ "Крылья Востока".

Фестиваль выпускников прошел еще в минувшую субботу, а разговоры об этом празднике до сих пор не стихают. Кто-то ругает его, кто-то восторгается, но, в любом случае, равнодушным никто не остался. Как сообщает администрация Приморского края, гостями праздника "Крылья Востока" стали более 20 тысяч приморцев.

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