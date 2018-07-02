Победителя конкурса "Наш двор" определили в Приморье. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Победителя конкурса «Наш двор» определили в Приморье

Автор лучшего проекта детской площадки поедет на стажировку в азиатский вуз

2 июля, PrimaMedia. Архитектурно-дизайнерский конкурс детских игровых площадок "Наш двор" проводился в рамках партийного проекта "Городская среда" региональным отделением "Единой России" при поддержке депутата Госдумы РФ Сергея Сопчука. Финалистов конкурса наградили 30 июня в администрации Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

В торжественной церемонии приняли участие региональный координатор партпроекта "Городская среда", зампредседателя краевого Заксобрания Сергей Кузьменко, сопредседатель Общественного совета партпроекта "Городская среда" в Приморском крае, координатор конкурса Майя Шалунова, а также первый заместитель секретаря Приморского регионального отделения ЕР Игорь Хрущев.

Благодарственными письмами "Единой России" за активное участие в конкурсе были награждены его финалисты Валерия Бука, Елена Галяутдинова, Наталья Никитина, Алевтина Перунова, Алена Разумовская и Александра Рудакова. Кроме того, благодарственными письмами были отмечены и преподаватели, оказавшие большую помощь в организации конкурса — доценты кафедры дизайна и технологий ВГУЭС Татьяна Вознесенская, Алла Воронкова, Ольга Иванова и Елена Филоненко.

Победителя конкурса "Наш двор" определили в Приморье

Победителя конкурса "Наш двор" определили в Приморье. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Но самым волнительным моментом оказалось объявление победителя конкурса, определенного экспертами Общественного совета по реализации партпроекта "Городская среда" в Приморском крае. Оплачиваемую стажировку по специальности в одном из лучших вузов Азиатско-Тихоокеанского региона за 1 место в конкурсе "Наш двор" получила Алена Разумовская.

Как сообщила Майя Шалунова, работа над проектами велась в течение всего года. В первом учебном полугодии участники конкурса разрабатывали дизайн-проекты в рамках основной учебной программы, под руководством преподавателей. К концу первого этапа на суд конкурсной комиссии было представлено более 20 студенческих работ. А в финал конкурса вышли шесть проектов, авторы которых должны были за оставшееся время доработать свои концепции, сопроводив их необходимыми чертежами, схемами сборки и сметным расчетом.

"Цель конкурса заключалась в создании проекта детской игровой площадки, которую при желании могли бы изготовить самостоятельно жители любого приморского двора. Такая площадка должна стать приемлемой по качеству и стоимости альтернативой игровым комплексам фабричного производства. Стоит отметить, что наш конкурс проводится уже во второй раз и качество работ растет", — рассказала Шалунова.

Победителя конкурса "Наш двор" определили в Приморье

Победителя конкурса "Наш двор" определили в Приморье. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Проекты, вышедшие в финал, могут быть использованы жителями края для благоустройства своих двориков. После экспертизы на соблюдение ГОСТов безопасности проекты разместят в открытом доступе на сайте партии.

Игорь Хрущев поделился своими эмоциями о работах, представленных на конкурс.

"Проекты вызывают большой интерес. Каждый из нас в душе мечтал, чтобы такие элементы составляли нашу городскую среду. Мы надеемся на помощь конкурсантов в реализации программы по благоустройству городской среды", — сказал первый замсекретаря регионального отделения "Единой России".

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