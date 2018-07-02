Михаил Заиченко добровольно покинул свой пост. Фото: ИА PrimaMedia

Главный инспектор Госстойнадзора Приморья покидает свой пост

Пока не известно, кто займет место Михаила Заиченко, написавшего заявление "по собственному"

2 июля, PrimaMedia. Руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края Заинченко Михаил покидает свой пост. Эту информацию подтвердили в администрации Приморского края. Сегодня у главного инспектора Госстройнадзора последний рабочий день, сообщает ИА PrimaMedia.

Должность руководителя инспекции строительного надзора Михаил Заинченко покинул по собственному желанию. Правда, куда он уходит, пока не известно. Также нет информации о том, кто займет его пост.

Стоит отметить, что вопросы долевого строительства или "обманутых" дольщиков – наболевшая тема для многих жителей России. Не обошла она стороной и Приморский край. Больше всего в вопросе долгостроев отличился Владивосток и Партизанск – в этих городах есть стройки, которые все никак не могут завершиться вот уже несколько лет. Один из таких случаев — комплекс, который должны были построить по федеральной программе "Жилье для российской семьи" в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Ранее сообщалось, что на достройку комплекса "Д" Снеговой Пади требуется 1,5 млрд рублей и, как минимум, три года. Также агентство писало, что краевые власти ведут поиск кредитора, готового предоставить займ в размере 1 млрд рублей на достройку объектов. Еще 500 млн рублей на строительство инженерной инфраструктуры выделено из бюджета Приморья.

— Мы должны перейти к цивилизованному строительству жилья — без привлечения средств граждан, — заявил Владимир Путин во время прямой линии, которая состоялась 7 июня.

По его словам, ситуация связана с недостаточно внятным регулированием в этой сфере, а объем строительства очень большой. 3,4 трлн рублей находятся в долевом строительстве. На сегодняшний день насчитывается примерно 1,1 миллиона договоров долевого участия.

Примечательно, что именно по поручению президента с 1 июля 2019 года строительным компаниям запретят брать деньги с граждан на строительство жилых домов, вопросы финансирования им придется решать с кредитными организациями. В текущем же году компаниям дают возможность добровольно перейти на новый механизм продажи жилья, который заработал в России с 1 июля 2018 года. Согласно ему, граждане могут отнести деньги не напрямую застройщику, а в банки, где средства дольщиков будут заблокированы до завершения строительства.

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