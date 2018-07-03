Владхлеб: 115 лет вместе с Владивостоком

115 лет "Владхлеб". Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Владхелеб, Лакомка и Хлебзавод прошли в колоне в день города

3 июля, PrimaMedia. В одну большую колону объединились сотрудники сразу трех брендов хлебопекарного производителя из Владивостока. "Владхлеб" вместе с "Лакомкой" и "Хлебзаводом" прошли в праздничном шествии, приуроченному к празднованию 158 лет Владивостока. Сотрудники заводили толпу, дарили подарки и радовали зрителей, сообщает ИА PrimaMedia.

Хлебопеки, кондитеры, бариста и кассиры вместе со своими семьями прошли по центральной улице города. Каждая компания постаралась сделать свою часть колонны особенной. "Владхлеб" шел с гигантскими батонами, "Лакомка" с полутораметровым стаканом кофе, а гостеприимный "Хлебзавод" приглашал всех гостей и жителей Владивостока на бесплатные экскурсии в свой центр современной культуры.

На параде в честь дня рождения Владивостока присутствовали сотрудники, для которых "Вдадхлеб" уже семейное предприятие: люди работают в компании пекарями уже пять поколений. Всего в производстве, продаже и доставке продукции к покупателю задействовано полторы тысячи горожан. Ежедневно "Владхлеб" выпускает 40 тысяч булок хлеба "Подольский" помимо иных хлебобулочных изделий.

115 лет вместе с Владивостоком. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 115 лет вместе с Владивостоком. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 115 лет вместе с Владивостоком. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 115 лет вместе с Владивостоком. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 4

Поддерживать настроение в колоне помогал ведущий, брендированные грузовики, а также веселая музыка и атрибутика компаний. Сотрудники всех брендов "Владхлеба" пели "Владивосток 2000", танцевали и делали фото на память о празднике.

В день празднования любой желающий мог сфотографироваться, выложить фото в своем инстаграме с фирменным хэштегом #владхлеб115летвовладивостоке и стать участникам конкурса в честь дня рождения Владивостока. Все участники конкурса в этот день получили в подарок от компании фирменные пряники, которые были изготовлены специально для этой акции. А победителям конкурса достались вкусные подарки от "Владхлеба" и "Лакомки". Следить за появлением новых конкурсов можно в инстаграме компании.

115 лет вместе с Владивостоком. Фото: Фото предоставлено компанией "Владхлеб" 115 лет вместе с Владивостоком. Фото: Фото предоставлено компанией "Владхлеб" 115 лет вместе с Владивостоком. Фото: Фото предоставлено компанией "Владхлеб" 1 / 3

— "Владхлеб" уже 115 лет радует жителей Приморья своей продукцией. Компания растет и развивается вместе с городом и краем. И наша история неразрывно связана с историей города. Хлеб "Подольский", который производится с 1991 года, стал настоящим гастрономическим символом Владивостока. А сеть кондитерских "Лакомка" стала любимым местом встреч для молодёжи. Центр современной культуры "Хлебозавод", который открылся в апреле, пользуется большой популярностью среди всех горожан. Мы приглашаем в гости всех жителей и гостей Владивостока посетить наш арт-центр и попробовать фирменную продукцию в розничной сети "Лакомка", — рассказывает Дмитрий Шинкаренко, генеральный директор компании "Владхлеб".

115 лет вместе с Владивостоком. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 115 лет вместе с Владивостоком. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 115 лет вместе с Владивостоком. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 115 лет вместе с Владивостоком. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

Участие в параде не единственное, что подготовил "Владхлеб" для жителей Приморской столицы. Кондитеры испекли для приморцев особенные пряники, торты и эклеры с поздравлениями, адресованные морскому городу. Изображение мостов, маяка, моря, арки и центральной площади украсили имбирные пряники, которые можно было приобрести в фирменных магазинах "Лакомка". Пряники с изображением символов города — эксклюзивный продукт. Компания "Владхлеб" выпустила их специально к 158 дню рождения Владивостока. Попробовать пряники с фирменной символикой города можно до 5 июля в розничной сети "Лакомка".