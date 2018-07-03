115 лет "Владхлеб". Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Владхлеб: 115 лет вместе с Владивостоком

Владхелеб, Лакомка и Хлебзавод прошли в колоне в день города

3 июля, PrimaMedia. В одну большую колону объединились сотрудники сразу трех брендов хлебопекарного производителя из Владивостока. "Владхлеб" вместе с "Лакомкой" и "Хлебзаводом" прошли в праздничном шествии, приуроченному к празднованию 158 лет Владивостока. Сотрудники заводили толпу, дарили подарки и радовали зрителей, сообщает ИА PrimaMedia.

Хлебопеки, кондитеры, бариста и кассиры вместе со своими семьями прошли по центральной улице города. Каждая компания постаралась сделать свою часть колонны особенной. "Владхлеб" шел с гигантскими батонами, "Лакомка" с полутораметровым стаканом кофе, а гостеприимный "Хлебзавод" приглашал всех гостей и жителей Владивостока на бесплатные экскурсии в свой центр современной культуры.

На параде в честь дня рождения Владивостока присутствовали сотрудники, для которых "Вдадхлеб" уже семейное предприятие: люди работают в компании пекарями уже пять поколений. Всего в производстве, продаже и доставке продукции к покупателю задействовано полторы тысячи горожан. Ежедневно "Владхлеб" выпускает 40 тысяч булок хлеба "Подольский" помимо иных хлебобулочных изделий.

1 / 4

Поддерживать настроение в колоне помогал ведущий, брендированные грузовики, а также веселая музыка и атрибутика компаний. Сотрудники всех брендов "Владхлеба" пели "Владивосток 2000", танцевали и делали фото на память о празднике.

В день празднования любой желающий мог сфотографироваться, выложить фото в своем инстаграме с фирменным хэштегом #владхлеб115летвовладивостоке и стать участникам конкурса в честь дня рождения Владивостока. Все участники конкурса в этот день получили в подарок от компании фирменные пряники, которые были изготовлены специально для этой акции. А победителям конкурса достались вкусные подарки от "Владхлеба" и "Лакомки". Следить за появлением новых конкурсов можно в инстаграме компании.

1 / 3

— "Владхлеб" уже 115 лет радует жителей Приморья своей продукцией. Компания растет и развивается вместе с городом и краем. И наша история неразрывно связана с историей города. Хлеб "Подольский", который производится с 1991 года, стал настоящим гастрономическим символом Владивостока. А сеть кондитерских "Лакомка" стала любимым местом встреч для молодёжи. Центр современной культуры "Хлебозавод", который открылся в апреле, пользуется большой популярностью среди всех горожан. Мы приглашаем в гости всех жителей и гостей Владивостока посетить наш арт-центр и попробовать фирменную продукцию в розничной сети "Лакомка", — рассказывает Дмитрий Шинкаренко, генеральный директор компании "Владхлеб".

1 / 4

Участие в параде не единственное, что подготовил "Владхлеб" для жителей Приморской столицы. Кондитеры испекли для приморцев особенные пряники, торты и эклеры с поздравлениями, адресованные морскому городу. Изображение мостов, маяка, моря, арки и центральной площади украсили имбирные пряники, которые можно было приобрести в фирменных магазинах "Лакомка". Пряники с изображением символов города — эксклюзивный продукт. Компания "Владхлеб" выпустила их специально к 158 дню рождения Владивостока. Попробовать пряники с фирменной символикой города можно до 5 июля в розничной сети "Лакомка".

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Всех накормим: "Владхлеб" снова угостил молодых журналистов МедиаСаммита

День защиты детей в "Хлебозаводе": мастер-классы, выставки и игры на свежем воздухе

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Владивостоку 158 лет: Сравнительная история города нашенского

02 июля, 17:25

Стелу «Я люблю Владивосток» установят на набережной Спортивной гавани

02 июля, 15:15

«Трилитон» поздравил владивостокцев с Днем города

02 июля, 12:00

Празднование 80-летия Приморья охватит весь край - Павел Ясевич

30 июня, 19:00

Шоу «Танцующие экскаваторы» и другие радости организовали на День города во Владивостоке

30 июня, 18:45

Картина дня

В ДВТУ опровергли задержание главы оперативной таможни

13:05

Ливадия и Триозерье - да: МЧС назвало новые пляжи в Приморье, где можно купаться

12:55

Чьи в лесу шишки: первого в Приморье арендатора земли под сбор орехов выбрали на аукционе

02 июля, 15:45

Виталий Веркеенко: "Когда нужно будет взлететь, я найду возможность..."

02 июля, 17:05

Главный инспектор Госстройнадзора Приморья покидает свой пост

02 июля, 12:00

Цена за литр топлива во Владивостоке перешагнула психологическую отметку в 50 рублей
Владхлеб: 115 лет вместе с Владивостоком
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia