В гостях хорошо, а дома лучше: россияне не хотят уезжать из страны

2 июля, PrimaMedia. Большинство россиян предпочитают жить в своей стране и не хотели бы переезжать за границу. Такой ответ дали 88% опрошенных в ходе исследования ВЦИОМа, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".
Желающих сменить гражданство стало ощутимо меньше в сравнении с 1991 годом. Тогда не рассматривали возможность эмиграции 70% респондентов. Одновременно с 16 до 10% снизилось число опрошенных, планирующих переезд за границу.
По словам социологов, причина такого положения вещей в том, что всё больше людей довольны жизнью в России, а миграционные законы других государств становятся жестче.
Опрос 2 тысяч россиян проводился 6 и 7 июня 2018 года.