В гостях хорошо, а дома лучше: россияне не хотят уезжать из страны. Фото: ИА PrimaMedia

В гостях хорошо, а дома лучше: россияне не хотят уезжать из страны

Переезд за рубеж планируют только 10% граждан, показал опрос ВЦИОМа

2 июля, PrimaMedia. Большинство россиян предпочитают жить в своей стране и не хотели бы переезжать за границу. Такой ответ дали 88% опрошенных в ходе исследования ВЦИОМа, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Желающих сменить гражданство стало ощутимо меньше в сравнении с 1991 годом. Тогда не рассматривали возможность эмиграции 70% респондентов. Одновременно с 16 до 10% снизилось число опрошенных, планирующих переезд за границу.

По словам социологов, причина такого положения вещей в том, что всё больше людей довольны жизнью в России, а миграционные законы других государств становятся жестче.

Опрос 2 тысяч россиян проводился 6 и 7 июня 2018 года.

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