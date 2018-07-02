Зинаида Ким после приговора. Фото: ИА PrimaMedia

Приморский суд отменил приговор экс-депутату Думы Владивостока Зинаиде Ким

Дело вернули на новое рассмотрение в суд первой инстанции

2 июля, PrimaMedia. Приговоренной к условному сроку за фальсификации на выборах экс-депутату Думы Владивостока Зинаиде Ким сегодня, 2 июля, Приморский краевой суд отменил обвинительный приговор и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее Зинаида Ким подала жалобу на приговор в апелляцию. Приморский краевой суд принял жалобу в производство и 6 июня передал дело судье. Первое заседание было назначено на 2 июля на 14.00.

По словам адвоката Алексея Клёцкина, представляющего сторону защиты, апелляционная инстанция огласила лишь резолютивную часть, а по каким основаниям отменен приговор, пока неизвестно.

— Мы использовали доводы двух типов: процессуальные нарушения, то есть нарушения права на защиту Ким, и доводы, условно говоря, по существу. По нашему мнению, то что изображено на видеозаписи не образовывает состава преступления, которое вменено Ким. Именно в том в чем обвиняется моя подзащитная, ее вины нет, — сказал Алексей Клёцкин.

Напомним, 23 апреля Ленинский суд Владивостока признал виновными и приговорил экс-депутата думы Владивостока Зинаиду Ким к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, бывшего председателя участковой избирательной комиссии Елену Футину – к полутора годам условно. Они обвинялись в фальсификациях во время выборов в Госдуму РФ и Законодательное собрание Приморья в сентябре 2016 года. Суд сделал вывод, что Ким организовала фальсификацию и явку подставных лиц на участок №522 с чужими открепительными удостоверениями, а Футина внесла в список проголосовавших на ее участке избирателей недостоверные сведения.

Одним из ключевых доказательств стала видеозапись, сделанная журналистами в момент, когда Зинаида Ким предлагала им проголосовать по чужим открепительным удостоверениям за вознаграждение и рекомендовала обратиться к председателю УИК №522, которая "в курсе". Также на видео попала Елена Футина, которая, приняв от журналистов открепительное и паспорт на разные фамилии внесла ложные сведения в книгу избирателей. Как стало известно из приговора, Зинаида Ким в судебном процессе заявляла, что в автомобиле с журналистами она не призывала к нарушению закона, а только разъясняла процесс голосования. Однако по совокупности доказательств суд вынес обвинительный приговор. Уточнив, что доказанные действия Ким и Футиной имели общественную опасность и посягали на демократические принципы народовластия.

Комментарии (1)

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

7 лет строгого режима за 250 тысяч: экс-директор "Дальпресса" получил срок за взятку

20 июня, 11:50

Дело водителя, сбившего во Владивостоке двух сотрудников ГИБДД, направлено в суд

15 июня, 15:10

Экс-депутат Думы Владивостока подала жалобу на приговор по делу о фальсификации на выборах

13 июня, 13:10

Уголовное дело возбуждено из-за падения ребенка на детской площадке во Владивостоке

06 июня, 14:25

Картина дня

Штормовое предупреждение объявлено во Владивостоке

15:45

Виталий Веркеенко: "Когда нужно будет взлететь, я найду возможность..."

17:05

Главный инспектор Госстойнадзора Приморья покидает свой пост

12:00

Цена за литр топлива во Владивостоке перешагнула психологическую отметку в 50 рублей

01 июля, 13:50

«Это войдет в историю»: приморцы делятся впечатлениями от праздника «Крылья Востока»

11:50

«Орут, как на Новый год»: как Приморье встречало триумф России в 1/8 финала ЧМ-2018
Известный рэпер презентовал клип про пятого мэра Владивостока Владимира Николаева
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia