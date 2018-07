Приморцы могут выиграть путевку на рок-фестиваль в Инчхоне

Рок-фестиваль. Фото: https://www.facebook.com/pentaport

2 июля, PrimaMedia. Приморцы могут выиграть путевку на двоих на корейский рок-фестиваль "Пентапорт", который пройдет в Инчхоне 10-12 августа. Путевка включает в себя перелет, проживание и билеты на сам фестиваль, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Национального представительство туризма Кореи во Владивостоке.

Рок-фестиваль "Пентапорт" в Инчхоне был впервые проведен в июле 2006 года, несмотря на свою относительно непродолжительную историю, уже успел завоевать признание не только среди корейских любителей рок-музыки, но и меломанов из других стран мира, которые специально приезжают в Корею, чтобы принять участие в этом масштабном музыкальном событии.

В этом году в фестивале примут участие: Nine inch nails, Mike Shinoda (Linkin Park), My bloody valentine, Walk the moon, популярные корейские рок-группы: Jaurim, Daybreak, Romantic punch, Iamnot и другие.

Розыгрыш состоится 29 июля в 15.00. Условия участия в акции смотрите на странице паба Cat & Clover в Facebook.

Подробная информация о мероприятии и приобретении билетов на официальном сайте: http://pentaportrock.com/#2018.

Информация о фестивале на сайте Visitkorea.ru: http://russian.visitkorea.or.kr/rus/ATT/3_5_view.jsp?cid=730898