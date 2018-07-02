«Россия побеждает – Примсоцбанк снижает» – скидка по бизнес-кредитам достигла 1,5 п.п.

Все клиенты банка, получившие одобрение по кредиту в период с 18 июня по 16 июля 2018 года, могут воспользоваться скидкой

2 июля, PrimaMedia. "Примсоцбанк" снизил ставку по кредитам для малого и среднего бизнеса на 1,5 п.п. от стандартной ставки в рамках акции #УсыНадежды. Причиной снижения стал выход сборной России в четвертьфинал Чемпионата Мира по футболу. Все клиенты банка, получившие одобрение по кредиту в период с 18 июня по 16 июля 2018 года, могут воспользоваться скидкой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

"Сборная вышла в четвертьфинал чемпионата, а значит, мы увеличиваем размер скидки по бизнес-клиентам. — рассказал начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Алексей Пастухов. — На выходных наших футболистов ждёт очередной матч. Мы верим, что они порадуют нас отличной игрой, а мы порадуем клиентов очередным снижением ставки!

На сегодняшний день действует льгота в 1,5 процентный пункт от стандартной ставки. Далее скидка будет увеличиваться на 0.5 п.п. с выходом в каждый следующий этап. Льгота по кредиту составит 2 и 2,5 пункта в случае выхода в полуфинал и финал турнира. В случае победы сборной в Чемпионате клиентов будет ждать снижение на 3 п.п.

Акция действует на продукты по программам кредитования малого и среднего бизнеса, одобренные в период действия акции и выданные на срок не более 3-х лет в форме срочных кредитов, невозобновляемых и возобновляемых кредитный линий.

Подробную информацию об акции и продуктах для малого и среднего бизнеса можно узнать в офисах или на сайте банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.