Геннадий Лазарев: Чтобы посеять разумное, вечное, нужно на что-то купить семена

Депутат Законодательного собрания Приморского края, президент ВГУЭС Геннадий Лазарев. Фото: пресс-служба ВГУЭС

Приморский парламентарий – о страстях по футболу, любви к университету и правилах успешного бизнеса

3 июля, PrimaMedia. Разумно распоряжаться рисками и ресурсами, сосредоточиваться на главном, ставить конкретные задачи, все делать максимально эффективно, и тогда можно достичь невозможного. Депутат Законодательного собрания Приморского края, президент ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор Геннадий Лазарев поделился с ИA PrimaMedia наукой управления.

— Геннадий Иннокентьевич, страна сходит с ума по футболу. Вы смотрите чемпионат?

— Нет.

— Почему?

— Времени жалко.

— Даже наша сборная не воодушевляет?

— Конечно, я рад за наших ребят. В этот раз они просто превзошли себя. Вместе с тем, моя позиция остается неизменной: категорически неправильно, что в нашем государстве, в достаточно сложных экономических условиях, наши футболисты зарабатывают такие огромные деньги. Меня возмущает, что на медицинскую помощь тяжелобольным детям едва ли не каждый день по телевизору собирают по рублику, а в футбол с легкостью вбрасываются сотни миллионов.

А давайте сделаем наоборот: деньги, которыми накачивают футбол, отдадим детям, а на футбол будем всем миром собирать!

По моему убеждению, если поддерживать спорт на государственном уровне, то только массовый. Чтобы дать возможность как можно большему числу людей заниматься физкультурой, спортом, своим здоровьем. Чтобы спорт приносил им пользу и удовольствие.

— Ох, не любите вы футбол, Геннадий Иннокентьевич!

— Да дело не в этом! На мой взгляд, это пример неэффективных расходов. Во всем мире футбол – это бизнес, а российский профессиональный футбол, в отличие от мировой практики, остается на содержании государства. К сожалению.

Наука управлять

— Геннадий Иннокентьевич, в этом году будет 30 лет, как вы стали "начальником ВГУЭС" и смогли из рядового института вырастить современный, успешный университет. Сегодня ваш опыт эффективного управления имеет особую ценность.

— Мы никогда не были избалованы господдержкой и с самого начала привыкли опираться на свои силы. В 1988 году, когда меня только избрали ректором ВГУЭС, еще присутствовало более-менее сносное финансирование, но уже в 90-м оно практически сошло на нет. Пожалуй, только в "нулевые" дела были относительно неплохо, но в последние годы государство сильно экономит на образовании, выделяя на эту важнейшую сферу всего-то 0,7% от объема ВВП. А надо в разы больше!

Опыт показывает, что ситуация вряд ли изменится, по крайней мере, кардинально. Чудес не бывает.

В нашем университете мы давно взяли курс на разумные траты, очень экономно относимся к имеющимся ресурсам, внедряем новые технологии, в том числе, управленческие. Это дает возможность не только сводить концы с концами, но и нормально жить, а не выживать. Мы научились сами зарабатывать деньги, что позволяет нам платить достойную зарплату профессорско-преподавательскому составу и дополнительные стипендии студентам, обновлять материально-техническую базу и продолжать преобразования в университете.

Существенное отличие и конкурентное преимущество ВГУЭС заключается в том, что мы стараемся сделать все максимально эффективно. Поэтому вуз успешно развивается, мы даем качественное образование, к нам идут учиться, наши выпускники востребованы. Это главный результат эффективного управления.

К слову, ВГУЭС — единственный из дальневосточных вузов, который в рейтинге министерства образования вошел в число лучших университетов страны по управлению финансами.

— В этом году по замыслу Минобразования в стране планируют создать 50 опорных вузов. В разных регионах уже действуют 33 таких вуза, но вот на Дальнем Востоке нет ни одного. ВГУЭС планирует участвовать в конкурсе? Это ведь не только привилегированный статус и привлекательный имидж, но и хорошая финансовая подпитка.

— Пока нет никакой определенности на этот счет, поскольку министерство образования и науки в этом году делят надвое — на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. На моей памяти это уже пятое по счету реформирование Минобра. Каждый раз, с приходом нового министра, в жизни российской высшей школы происходит не просто плавный поворот, а резкий крен, и нас всех куда-то несет. В какую сторону повернет вузы очередная смена вывески нашего регулятора, продолжится линия на создание опорных институтов или появится еще нечто более интересное, остается только догадываться.

Риск и здравый смысл

— Вы строили ВГУЭС в тяжелейшие 90-е годы. Буквально на пустом месте поднимались новые учебные корпуса, общежития, театр, спортивный комплекс, парковые зоны. ВГУЭС – настоящий город в городе, остается уникальным и сегодня. Немного найдется российских вузов, которые могут похвастать подобным кампусом. Скажите, в сегодняшних условиях смогли бы вы достичь такого фантастического результата?

— Наверное, многое можно и в наше время сделать, но прелесть той эпохи была в том, что можно было принимать рискованные решения, и результат стоил этих рисков. Сейчас мы живем в условиях очень жестко очерченных параметров и ограничений, когда риск превышает здравый смысл и осуществить что-то масштабное почти невозможно.

— При этом год назад вы построили 27-этажный дом для преподавателей и сотрудников ВГУЭС. Причем в рекордные сроки: в январе 2016-го на площадку зашла техника, а в апреле 2017 люди уже праздновали новоселье. Поражает не только скорость строительства, но и цены в новостройке, расположившейся в самом центре города — чуть больше 40 тысяч за кв. метр. Да еще квартиры с полной внутренней отделкой, заходи и живи.

— Дом мы построили не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Риски зашкаливали. Но итог есть: дом стоит, люди радуются. А мы начали возводить второй дом. Уже сваи забиваем. Через полтора года сдадим в строй.

Стройка у нас никогда не прекращается. Сейчас будем переоборудовать многоярусную парковку ВГУЭС в современное общежитие, чтобы всем нашим студентам хватало мест.

— Раскройте секрет, как достичь невозможного?

— Все очень просто: в конкретных условиях ставить конкретные задачи, не бояться рисковать, но при этом умело управлять рисками и ресурсами. Нужно сосредоточиваться на главной цели и идти к ней.

Если бы в 90-е я не стал рисковать, проявлять настойчивость, брать ответственность на себя, изыскивать деньги не только на текущую жизнь, но и на перспективу, здесь ничего не было бы. Горжусь, что в тяжелые времена, когда у нас никто ничего не строил, мы были, наверное, единственным университетом, который возводил свой город в городе, и, заметьте, делал это за собственные деньги!

Сегодня ВГУЭС – это полноценный жизненный цикл. Люди здесь учатся, работают, лечатся, отдыхают. ВГУЭС – это не только учебные корпуса, но и спорткомплекс "Чемпион", медицинский центр "Лотос", музейно-выставочный центр, сад камней, дендрарий, многочисленные кафе. У нас даже есть свой театр, всем известный "Андеграунд". Все это — открытое пространство, доступное и студентам, и всем горожанам.

10 метров под землей

— На "Андеграунд", помнится, вам добро не давали?

— О, это была интересная, немного хулиганская история. Задумал я для университета построить театр и, понятно, пошел за благословением к городским властям. Знаменитый мэр-экстрасенс, товарищ Черепков назначил мне аудиенцию на три часа ночи. Раньше нельзя: говорят, медитировал в это время. Пришел в три ночи на прием. Объясняю: есть такая задача – для университета, для Владивостока построить театр. А театр, как и церковь, нужно возводить на лобном месте. Такое место есть, рядом с ВГУЭС свободная земля. Черепков выслушал, обнадежил: "понял, одобряю, иди в 8 утра к главному архитектору, уже дал команду". Я все принял за чистую монету, бегом к архитектору: "Мы с Черепковым договорились вот на этом месте театр строить". А мне в ответ: "Все знаю, но он-то сказал, ничего тебе не давать!"

Больше я к ним не ходил, но затею с театром не оставил. На территории университета был у нас клочок земли, и через неделю я поставил туда экскаватор, выкопали огромную яму, больше 10 метров глубиной. В нее и поместили театр на 850 мест.

"Андеграунд" — это три этажа под землей, что дает ряд преимуществ: во-первых, мало места занимает, во-вторых, на театр не действует климат, не надо отапливать, охлаждать, поскольку на такой глубине практически постоянная температура.

В общем, театр мы построили, а документы необходимые только спустя несколько лет оформили. Что ж, повезло – начали строиться в нужное время в нужном месте. Сейчас все по-другому. Впрочем, без риска и смелых решений бизнес никогда не построить.

На какие деньги сеять

— Какие задачи ставите сегодня перед университетом?

— Самые реальные: жить по средствам, учиться зарабатывать и на заработанные деньги качественно готовить выпускников, чтобы их влет "раскупали" работодатели. У нас это получается. ВГУЭС стал настоящим брендом, входит в число лидеров среди дальневосточных университетов, укрепляет свои позиции в национальном рейтинге вузов.

— Не слишком прагматичный подход по отношению к разумному, доброму, вечному?

— Я не против того, чтобы "сеять разумное, доброе, вечное". Но ведь на что-то сеять, все эти семена покупать?! Если мы не будем зарабатывать и считать деньги, то все развалится. Мы должны так организовать наше производство – не будем лукавить, университет — это производство, это бизнес, который ничем не отличается от того, что выпускает машины, компьютеры, лампочки, колбасу…

Любой бизнес живет и процветает, когда люди пользуются его услугами, покупают его продукцию, когда затраты на производство меньше, чем финансовый доход. Если твоя продукция никому не нужна и расходов больше доходов, ты вылетишь в трубу, вот и все.

Если бы не прагматичный подход, ВГУЭС, может, и не было. Вуз или развалился бы, как многие предприятия, или растворился в составе федерального университета.

Мы сохранили университет и его историю – для Владивостока и Приморья, для всех, в чью жизнь навсегда вошел ВГУЭС. Тысячи наших выпускников — хорошо образованных, умных, толковых людей работают по всему миру.

Я люблю ВГУЭС. Это моя жизнь, работа, это коллектив – коллеги, друзья, единомышленники. Это вечное движение вперед.