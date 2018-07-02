Проект многоуровневой парковки в районе Эгершельда готовят к конкурсу

2 июля, PrimaMedia. Администрация Владивостока подготовила к конкурсу участок на Верхнепортовой, 6, где будет располагаться многоуровневая парковка. Участок составляет почти 3,5 тысячи кв. метров и, согласно проекту, там смогут разместиться 240 автомобилей. В ближайшее время мэрия разработает условия конкурса, сообщает ИА PrimaMedia.
Предполагается, что по условиям концессии парковку будет строить компания, которая выиграет тендер. Причем за счет своих средств, которые вернутся в процессе эксплуатации парковки. Кроме этого, инвесторам предлагают выбор – использовать уже имеющийся проект паркинга или разработать свой.
Стоит отметить, что участок в районе Верхнепортовой, 6 – не единственное место, где должна будет появиться парковка. Для этих целей уже выделено еще два участка – это Октябрьская, 20 и Адмирала Фокина, 23. В первом случае уже разработано 11-ти этажное здание паркинга. По задумке 9-ть этажей будут располагаться над землей, а два – под землей. Причем, подземные этажи будут иметь отдельные входы, не связанные с надземной частью. Всего площадь участка составляет более 2,6 тысячи кв. метров.
Еще один участок, предназначенный под парковку, составляет всего 1,4 тысячи кв. метров. Здесь, согласно проектному решению, будет многоярусная парковка на 141 машино-место, а также территория с устройством пешеходно-рекреационной зоны.
— В ближайшее время мы объявим аукционы на строительство парковок вдоль дорог, то есть создание улично-дорожной сети, и многоярусных парковок. В дальнейшем будем предъявлять жесткие требования за нарушение правил парковки во Владивостоке, — рассказал мэр Владивостока Виталий Веркеенко. — Сейчас парковка в неположенном месте – это нарушение правил ПДД. Штрафует ГИБДД, все штрафы идут в федерацию. В случае реализации программы создания в центре города парковок на улично-дорожной сети мы трансформируем ее всю в муниципальные парковки. Соответственно, все доходы от парковок на улично-дорожной сети и все штрафы за нарушение правил парковки пойдут в муниципалитет. Уверен, что это будет способствовать и разгрузке городских магистралей, решению проблемы транспортных заторов.