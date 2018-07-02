Во Владивостоке появятся три парковки. Фото: администрация Владивостока

Проект многоуровневой парковки в районе Эгершельда готовят к конкурсу

Площадь ее участка составит почти 3,5 тысячи кв. метров

2 июля, PrimaMedia. Администрация Владивостока подготовила к конкурсу участок на Верхнепортовой, 6, где будет располагаться многоуровневая парковка. Участок составляет почти 3,5 тысячи кв. метров и, согласно проекту, там смогут разместиться 240 автомобилей. В ближайшее время мэрия разработает условия конкурса, сообщает ИА PrimaMedia.

Предполагается, что по условиям концессии парковку будет строить компания, которая выиграет тендер. Причем за счет своих средств, которые вернутся в процессе эксплуатации парковки. Кроме этого, инвесторам предлагают выбор – использовать уже имеющийся проект паркинга или разработать свой.

Стоит отметить, что участок в районе Верхнепортовой, 6 – не единственное место, где должна будет появиться парковка. Для этих целей уже выделено еще два участка – это Октябрьская, 20 и Адмирала Фокина, 23. В первом случае уже разработано 11-ти этажное здание паркинга. По задумке 9-ть этажей будут располагаться над землей, а два – под землей. Причем, подземные этажи будут иметь отдельные входы, не связанные с надземной частью. Всего площадь участка составляет более 2,6 тысячи кв. метров.

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Еще один участок, предназначенный под парковку, составляет всего 1,4 тысячи кв. метров. Здесь, согласно проектному решению, будет многоярусная парковка на 141 машино-место, а также территория с устройством пешеходно-рекреационной зоны.

— В ближайшее время мы объявим аукционы на строительство парковок вдоль дорог, то есть создание улично-дорожной сети, и многоярусных парковок. В дальнейшем будем предъявлять жесткие требования за нарушение правил парковки во Владивостоке, — рассказал мэр Владивостока Виталий Веркеенко. — Сейчас парковка в неположенном месте – это нарушение правил ПДД. Штрафует ГИБДД, все штрафы идут в федерацию. В случае реализации программы создания в центре города парковок на улично-дорожной сети мы трансформируем ее всю в муниципальные парковки. Соответственно, все доходы от парковок на улично-дорожной сети и все штрафы за нарушение правил парковки пойдут в муниципалитет. Уверен, что это будет способствовать и разгрузке городских магистралей, решению проблемы транспортных заторов.

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