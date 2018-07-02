Большое дерево упало на припаркованный «Прадо» во Владивостоке

Большое дерево упало на припаркованный "Прадо". Фото: ИА PrimaMedia

Ветками перегорожена одна полоса движения в районе ул. Светланской, 167 (ФОТО)

2 июля, PrimaMedia. Большое дерево повалило в результате стихии во Владивостоке, в районе ул. Светланской, 167. Дерево упало на припаркованный напротив Toyota Land Cruiser Prado. Веткой повреждена крыша автомобиля, сообщает ИА PrimaMedia.

По сообщениям очевидцев, ветки дерева также упали на проезжую часть, перекрыв одну из полос движения в сторону центра.