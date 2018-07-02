Большое дерево упало на припаркованный "Прадо". Фото: ИА PrimaMedia

Большое дерево упало на припаркованный «Прадо» во Владивостоке

Ветками перегорожена одна полоса движения в районе ул. Светланской, 167 (ФОТО)

2 июля, PrimaMedia. Большое дерево повалило в результате стихии во Владивостоке, в районе ул. Светланской, 167. Дерево упало на припаркованный напротив Toyota Land Cruiser Prado. Веткой повреждена крыша автомобиля, сообщает ИА PrimaMedia.

По сообщениям очевидцев, ветки дерева также упали на проезжую часть, перекрыв одну из полос движения в сторону центра.

1 / 4

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Картина дня

Штормовое предупреждение объявлено во Владивостоке

15:45

Виталий Веркеенко: "Когда нужно будет взлететь, я найду возможность..."

17:05

Главный инспектор Госстойнадзора Приморья покидает свой пост

12:00

Цена за литр топлива во Владивостоке перешагнула психологическую отметку в 50 рублей

01 июля, 13:50

«Это войдет в историю»: приморцы делятся впечатлениями от праздника «Крылья Востока»

11:50

«Орут, как на Новый год»: как Приморье встречало триумф России в 1/8 финала ЧМ-2018
Известный рэпер презентовал клип про пятого мэра Владивостока Владимира Николаева
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia