Большое дерево упало на припаркованный "Прадо". Фото: ИА PrimaMedia
Большое дерево упало на припаркованный «Прадо» во Владивостоке
Ветками перегорожена одна полоса движения в районе ул. Светланской, 167 (ФОТО)
2 июля, PrimaMedia. Большое дерево повалило в результате стихии во Владивостоке, в районе ул. Светланской, 167. Дерево упало на припаркованный напротив Toyota Land Cruiser Prado. Веткой повреждена крыша автомобиля, сообщает ИА PrimaMedia.
По сообщениям очевидцев, ветки дерева также упали на проезжую часть, перекрыв одну из полос движения в сторону центра.
Большое дерево упало на припаркованный «Прадо». Фото: ИА PrimaMedia
Большое дерево упало на припаркованный «Прадо». Фото: ИА PrimaMedia
Повреждена крыша автомобиля. Фото: ИА PrimaMedia
Ветки попали на проезжую часть. Фото: ИА PrimaMedia
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