Максим Свобода поздравил Владивосток с днем рождения

2 июля, PrimaMedia. Участник и финалист проекта "ПЕСНИ" на ТНТ, лидер приморской группы "СвобоDA" Максим Анисимов в своём Istagram-аккаунте записал видеопоздравление с днем города для всех жителей Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, Максим Анисимов (после шоу известный как "Максим Свобода") получил большую популярность после музыкального шоу "Песни". После финала проекта артиста пригласили выступить на Дне молодежи во Владивостоке. Сотни горожан пришли на набережную Спортивной гавани, чтобы послушать любимого исполнителя. Кроме того, на премии "Люди года" Максим стал победителем в номинации "Звёздный час".