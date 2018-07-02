Максим Свобода поздравил Владивосток с днем рождения. Фото: ИА PrimaMedia

Финалист шоу "ПЕСНИ" на ТНТ записал видеообращение в своём Istagram-аккаунте

2 июля, PrimaMedia. Участник и финалист проекта "ПЕСНИ" на ТНТ, лидер приморской группы "СвобоDA" Максим Анисимов в своём Istagram-аккаунте записал видеопоздравление с днем города для всех жителей Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

Публикация от Максим Свобода (@iiimaks) 2 Июл 2018 в 2:12 PDT

Напомним, Максим Анисимов (после шоу известный как "Максим Свобода") получил большую популярность после музыкального шоу "Песни". После финала проекта артиста пригласили выступить на Дне молодежи во Владивостоке. Сотни горожан пришли на набережную Спортивной гавани, чтобы послушать любимого исполнителя. Кроме того, на премии "Люди года" Максим стал победителем в номинации "Звёздный час".