Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

Высокие темпы роста аграрного сектора будут сохранены – сенатор Ростислав Гольдштейн

Порядка 100 миллионов тонн зерна планируется в этом году собрать в России

2 июля, PrimaMedia. Порядка 100 миллионов тонн зерна планируется в этом году собрать в России, доложил Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев главе государства Владимиру Путину. В связи с засухой показатели этого года немного ниже, чем предыдущего, тем не менее точные прогнозы пока давать рано, — ИА PrimaMedia.

— Посевная в целом по стране практически завершена. На юге еще идут уборочные работы, — отметил Министр. Он добавил, экспорт зерна в 2018 году составит порядка 44 миллионов тонн, что соответствует уровню прошлого года.

Большое значение для аграриев имеет стоимость топлива, так как это одна из ключевых статей расхода, которая влияет на рентабельность сельскохозяйственной деятельности и конечную цену продукта.

-С учетом того, что объемы используемого топлива в секторе сельского хозяйства очень велики, даже небольшое снижение стоимости топлива весьма ощутимо. Именно этого удалось достичь благодаря договоренностям правительства с нефтяниками. Кроме этого, государство выделит аграриям около 12 миллиардов рублей для компенсации потерь, которые они понесли в связи с ростом цен на топливо. Такой комплекс мер позволит удерживать набранные в отрасли высокие темпы и обеспечить их прирост, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Министерство сельского хозяйство обратило внимание Президента на то, что в этом году благодаря разработанному механизму льготного кредитования займы у банков на посевную и уборочную кампании аграрии брали с бОльшим интересом. Так, показатель выданных кредитов на эти цели вырос по сравнению с прошлым годом на 22%. На 25 июня Минсельхоз одобрил к выдаче льготных краткосрочных кредитов на все цели на сумму более 220 миллиардов рублей.

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