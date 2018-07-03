. Фото: скриншот с экрана

Ставшая знаменитой жующая троица претендует на талисманство российской сборной

С болельщиками уже связались организаторы

3 июля, PrimaMedia. Организаторы Чемпионата мира по футболу в Москве предложили участникам нашумевшего "мема" — трио в кокошниках стать талисманами российской сборной по футболу. Об этом рассказал один из участников знаменитой троицы болельщиков Дмитрий Гнатюк в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает ИА AmurMedia.

Народную славу обрели болельщики после того, как попали в кадр телеканала "Россия", обозревавшего матч Россия-Испания, 1 июля. Троицу показывали в течение 10 секунд пока те, с аппетитом кушали хот-доги на трибуне.

"Организаторы вышли на нас и сказали, что нам нужно быть обязательно. Потому что мы сидим в виде триколора „белый-синий-красный“. Поэтому, нам сказали, что мы — талисман нашей сборной и без нас матч не состоится", — приводятся слова болельщика на официальном сайте радиостанции.

Объяснил Дмитрий Гнатюк и то, почему они все втроем, включая мужчин пришли на матч в кокошниках.

"Мне кажется, что кокошник — это русский символ вне гендерных характеристик, символ русского гостеприимства. Все говорят, что то, что здесь происходит — это большой праздник, люди братаются, вспоминают, что они люди. В кокошниках мы ходили тем же составом на матч-открытие и на матч Бразилия — Сербия", — рассказал он.

На фотографии с хот-догами и кокошниками Дмитрий запечатлен со своей супругой Инной и племянником Юрием.

Напомним, Россия обыграла сборную Испании со счетом 4:3. Следующий матч сборной состоится в субботу на стадионе в Сочи. Наша сборная сыграет с командой из Хорватии.

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