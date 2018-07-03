Случайно разблокировали: 800 тысяч пользователей Facebook вышли на "свободу"

. Фото:

В 83% случаев был разблокирован только один человек из черного списка пользователя

3 июля, PrimaMedia. Черные списки почти 800 тысяч аккаунтов случайно очистил Facebook, передает ИА AmurMedia со ссылкой на официальное сообщение соцсети.

"Случайно разблокированные" люди могли просматривать содержание аккаунтов почти неделю с 29 мая по 5 июня. Но по-прежнему для них не работала возможность отправить сообщение пользователю, который внес их в черный список и отметить его в своем посте. Закрытыми для них были также посты, опубликованные с пометкой "только для друзей".

В 83% случаев был разблокирован только один человек из черного списка пользователя, говорится в сообщении соцсети. Неисправность уже исправлена.