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Случайно разблокировали: 800 тысяч пользователей Facebook вышли на "свободу"

В 83% случаев был разблокирован только один человек из черного списка пользователя

3 июля, PrimaMedia. Черные списки почти 800 тысяч аккаунтов случайно очистил Facebook, передает ИА AmurMedia со ссылкой на официальное сообщение соцсети.

"Случайно разблокированные" люди могли просматривать содержание аккаунтов почти неделю с 29 мая по 5 июня. Но по-прежнему для них не работала возможность отправить сообщение пользователю, который внес их в черный список и отметить его в своем посте. Закрытыми для них были также посты, опубликованные с пометкой "только для друзей".

В 83% случаев был разблокирован только один человек из черного списка пользователя, говорится в сообщении соцсети. Неисправность уже исправлена.

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