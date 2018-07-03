ФСБ задержала главу оперативной таможни ДВТУ - СМИ

Таможня. Фото: ИА PrimaMedia

Знакомые с ситуацией источники полагают, что Павел Фомин может быть участником коррупционной схемы

3 июля, PrimaMedia. После проведения обысков сотрудниками ФСБ задержан замглавы Дальневосточного таможенного управления, начальник Дальневосточной оперативной таможни Павел Фомин. У него изъяты компьютер, рабочие документы и средства связи. Знакомые с ситуацией источники полагают, что Фомин может быть участником коррупционной схемы. Отметим, что предполагаемые фигуранты подобных преступлений в ДВТУ уже есть, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на провэд.рф.

Силовики изъяли из кабинета Фомина компьютеры, документы и средства связи.

Напомним, что под арестом уже находится первый замглавы таможенного управления Сергей Федоров. По делу проходят предприниматель Родион Тихонов и ряд таможенников, в числе которых первый заместитель начальника ДВТУ Сергей Федоров, который был задержан в марте этого года. Согласно постановлению суда, Федоров будет находиться в следственном изоляторе до 19 августа. Если вина Федорова будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и крупный штраф.

Отметим, что ранее по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан Георгий Балакин, заместитель начальника управления контроля таможенных рисков Филиппа Золотницкого. Балакина заподозрили в получении почти 500 тысяч долларов. По информации другого источника, оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного силовиками по выявленным фактам масштабной контрабанды в регионе деятельности ДВТУ.