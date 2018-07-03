Таможня. Фото: ИА PrimaMedia
#Мзду не беру

ФСБ задержала главу оперативной таможни ДВТУ - СМИ

Знакомые с ситуацией источники полагают, что Павел Фомин может быть участником коррупционной схемы

3 июля, PrimaMedia. После проведения обысков сотрудниками ФСБ задержан замглавы Дальневосточного таможенного управления, начальник Дальневосточной оперативной таможни Павел Фомин. У него изъяты компьютер, рабочие документы и средства связи. Знакомые с ситуацией источники полагают, что Фомин может быть участником коррупционной схемы. Отметим, что предполагаемые фигуранты подобных преступлений в ДВТУ уже есть, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на провэд.рф.

Силовики изъяли из кабинета Фомина компьютеры, документы и средства связи.

Напомним, что под арестом уже находится первый замглавы таможенного управления Сергей Федоров. По делу проходят предприниматель Родион Тихонов и ряд таможенников, в числе которых первый заместитель начальника ДВТУ Сергей Федоров, который был задержан в марте этого года. Согласно постановлению суда, Федоров будет находиться в следственном изоляторе до 19 августа. Если вина Федорова будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и крупный штраф.

Отметим, что ранее по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан Георгий Балакин, заместитель начальника управления контроля таможенных рисков Филиппа Золотницкого. Балакина заподозрили в получении почти 500 тысяч долларов. По информации другого источника, оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного силовиками по выявленным фактам масштабной контрабанды в регионе деятельности ДВТУ.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Еще один таможенный начальник арестован по делу коммерсанта из Приморья

Первый замглавы Дальневосточной таможни остался в СИЗО Москвы еще на три месяца

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

В ДВТУ опровергли задержание главы оперативной таможни

10:45

Еще один таможенный начальник арестован по делу коммерсанта из Приморья

21 июня, 11:25

Назначен новый первый замглавы ДВТУ вместо арестованного Сергея Федорова

23 мая, 15:20

Первый замглавы Дальневосточной таможни остался в СИЗО Москвы еще на три месяца

18 мая, 09:30

Первый замглавы Дальневосточной таможни генерал Федоров остался в СИЗО Москвы

11 апреля, 12:00

Картина дня

В ДВТУ опровергли задержание главы оперативной таможни

02 июля, 15:45

Виталий Веркеенко: "Когда нужно будет взлететь, я найду возможность..."

02 июля, 18:55

Проект многоуровневой парковки в районе Эгершельда готовят к конкурсу

02 июля, 18:05

Во Владивостоке открыли памятник писателю Антону Чехову

02 июля, 17:05

Главный инспектор Госстройнадзора Приморья покидает свой пост

02 июля, 12:00

Цена за литр топлива во Владивостоке перешагнула психологическую отметку в 50 рублей
ГК "Доброфлот": Большому "рыбаку" - большой улов
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia