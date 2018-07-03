ВТБ начал сбор биометрических данных клиентов

Биометрия. Фото: Сайт pixabay.com

До конца года около 200 розничных отделений по всей России будут обеспечены необходимым оборудованием

3 июля, PrimaMedia. С 1 июля 2018 г. ВТБ, в соответствии с Федеральным законом №482-ФЗ, начал сбор биометрических данных клиентов в своих офисах. На текущий момент технология реализована в Москве и Санкт-Петербурге. До конца года ВТБ обеспечит необходимым оборудованием порядка 200 розничных отделений по всей России, полностью всю сеть – в 2019 году, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Единая биометрическая система – это цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его индивидуальным характеристикам (изображение лица и слепок голоса). Регистрация и использование для клиентов является добровольным и бесплатным.

Сдать биометрию может любой желающий. Для этого необходимо стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг (данную процедуру можно совершить в офисе банка). С помощью специального оборудования клиента сфотографируют и запишут его голос. После проверки полученные данные будут переданы в Единую биометрическую систему. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс займет от трех до пяти минут.

"Начало работы с биометрическими данными банковских клиентов – важный шаг для развития всего финансового рынка. В перспективе новая система позволит любому жителю страны дистанционно открыть депозит, накопительный счет, оформить кредит или карту", – отметил член правления ВТБ Владимир Верхошинский.

Оператором Единой биометрической системы по распоряжению правительства РФ назначен "Ростелеком". Он обеспечит сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации клиентов.