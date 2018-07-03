Биометрия. Фото: Сайт pixabay.com

ВТБ начал сбор биометрических данных клиентов

До конца года около 200 розничных отделений по всей России будут обеспечены необходимым оборудованием

3 июля, PrimaMedia. С 1 июля 2018 г. ВТБ, в соответствии с Федеральным законом №482-ФЗ, начал сбор биометрических данных клиентов в своих офисах. На текущий момент технология реализована в Москве и Санкт-Петербурге. До конца года ВТБ обеспечит необходимым оборудованием порядка 200 розничных отделений по всей России, полностью всю сеть – в 2019 году, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Единая биометрическая система – это цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его индивидуальным характеристикам (изображение лица и слепок голоса). Регистрация и использование для клиентов является добровольным и бесплатным.

Сдать биометрию может любой желающий. Для этого необходимо стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг (данную процедуру можно совершить в офисе банка). С помощью специального оборудования клиента сфотографируют и запишут его голос. После проверки полученные данные будут переданы в Единую биометрическую систему. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс займет от трех до пяти минут.

"Начало работы с биометрическими данными банковских клиентов – важный шаг для развития всего финансового рынка. В перспективе новая система позволит любому жителю страны дистанционно открыть депозит, накопительный счет, оформить кредит или карту", – отметил член правления ВТБ Владимир Верхошинский.

Оператором Единой биометрической системы по распоряжению правительства РФ назначен "Ростелеком". Он обеспечит сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации клиентов.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

«Примсоцбанк» подарит футбольные мячи за фото с усами

11:35

«Россия побеждает – Примсоцбанк снижает» – скидка по бизнес-кредитам достигла 1,5 п.п.

02 июля, 17:50

Сбербанк начал предоставлять доступ к электронным госуслугам

02 июля, 11:45

Приморцам на заметку: что изменится в нашей жизни с 1 июля

01 июля, 10:10

Выпущенные к Мундиалю сторублевки официально презентовали во Владивостоке

29 июня, 21:50

Картина дня

В ДВТУ опровергли задержание главы оперативной таможни

02 июля, 15:45

Виталий Веркеенко: "Когда нужно будет взлететь, я найду возможность..."

02 июля, 18:55

Проект многоуровневой парковки в районе Эгершельда готовят к конкурсу

02 июля, 18:05

Во Владивостоке открыли памятник писателю Антону Чехову

02 июля, 17:05

Главный инспектор Госстройнадзора Приморья покидает свой пост

02 июля, 12:00

Цена за литр топлива во Владивостоке перешагнула психологическую отметку в 50 рублей
ГК "Доброфлот": Большому "рыбаку" - большой улов
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia