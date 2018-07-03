В ДВТУ опровергли задержание главы оперативной таможни. Фото: ИА PrimaMedia

В управлении заявили, что Павел Фомин допрашивался в качестве свидетеля

3 июля, PrimaMedia. В ДВТУ опровергли ранее распространенную информацию в СМИ о том, что ФСБ задержала начальника оперативной таможни. Как пояснили ИА PrimaMedia в пресс-службу ДВТУ, Павел Фомин не задерживался силовиками и в настоящий момент находится на своем рабочем месте.

Ранее сетевое издание "провэд.рф" распространило информацию, что после проведения обысков сотрудниками ФСБ был задержан замглавы Дальневосточного таможенного управления, начальник Дальневосточной оперативной таможни Павел Фомин. У него изъяты компьютер, рабочие документы и средства связи. Знакомые с ситуацией источники полагают, что Фомин может быть участником коррупционной схемы.

В ДВТУ не подтвердили такие сообщения.

— Павел Фомин сейчас находится на рабочем месте, его не задерживали, он допрашивался в качестве свидетеля, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что под арестом уже находится первый замглавы таможенного управления Сергей Федоров. По делу проходят предприниматель Родион Тихонов и ряд таможенников, в числе которых первый заместитель начальника ДВТУ Сергей Федоров, который был задержан в марте этого года. Согласно постановлению суда, Федоров будет находиться в следственном изоляторе до 19 августа. Если вина Федорова будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и крупный штраф.