Безопасность районов промысла гарантирует ветеринарную чистоту рыбопродукции - ВАРПЭ

Море. Фото: ИА PrimaMedia

Совет по АПК при Совфеде РФ поддержал предложения рыбаков по совершенствованию электронной ветсертификации

3 июля, PrimaMedia. Совет по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации РФ поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), согласно которой предусмотренная законом "О ветеринарии" возможность оформления ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД) на рыбопродукцию на основании результатов мониторинга ветеринарной безопасности районов промысла должна быть реализована в полной мере, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию пресс-службы крупнейшего объединения рыбопромышленников страны. По оценке рыбаков и сенаторов, гарантирующая безопасность норма была нивелирована подзаконными актами правительства, ситуацию требуется исправить.

29 июня президент ВАРПЭ Герман Зверев выступил на заседании совета по вопросам АПК при Совфеде РФ с докладом о проблемных вопросах перехода с 1 июля этого года на так называемую "электронную" ветеринарную сертификацию подконтрольной Россельхознадзору продукции. По оценке докладчика, недоработки в самой ФГИС "Меркурий" и в законодательно-нормативном обеспечении этой сферы уже в ближайшее время негативно повлияют на работу практически всего рыбохозяйственного комплекса страны.

Ежегодно территориальные органы Россельхознадзора и региональные органы ветеринарии оформляют ветеринарные сопроводительные документы почти на 3 млн тонн рыбопродукции. Теперь оформление ветеринарных сопроводительных документов затронет еще и свыше 4 млн тонн уловов водных биоресурсов, поскольку с 1 июля ветсертификаты должны оформляться в электронном виде через ФГИС "Меркурий" не только на продукцию. Документы должны быть получены на месте вылова, до поступления рыбы и морепродуктов на переработку или на место ветеринарно-санитарной экспертизы. Нарушение этого порядка станет основанием для привлечения к административной ответственности по статье 10.08 КоАП.

При этом п. 6 статьи 2.3 закона "О ветеринарии" предусматривал новацию, которая допускала оформление документов не только ветеринарными врачами, но и специально обученными уполномоченными лицами. Система их подготовки и аттестации должна была стартовать в 2017 году, однако по состоянию на сегодняшний день она так и не заработала, необходимое количество уполномоченных лиц не подготовлено, отмечают в ВАРПЭ.

Герман Зверев также отметил недостаточную отлаженность и многочисленные технические сложности работы ФГИС "Меркурий", низкий уровень взаимодействия территориальных органов Россельхознадзора и органов ветеринарии субъектов федерации, неподготовленность системы аттестации уполномоченных лиц для оформления ветеринарных сопроводительных документов.

Герман Зверев сообщил, что ВАРПЭ неоднократно уведомляла заинтересованные ведомства о серьезных рисках. В настоящее время с учетом позиции отрасли Минсельхоз России вносит в правительство РФ проект изменений в закон "О ветеринарии" и в статью 10.08 КоАП РФ, предусматривающие на период до 1 июля 2019 года освобождение от административной ответственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, допустивших нарушения при оформлении ветеринарной документации в электронном виде.

В связи с этим Герман Зверев обратился к совету и к сенаторам с просьбой поддержать законопроект.

Президент ВАРПЭ подчеркнул, что один законопроект не решит проблем в комплексе, и напомнил участникам заседания, что в соответствии с законом "О ветеринарии" ветеринарно-сопроводительные документы могут оформляться на основании мониторинга ветеринарной безопасности районов промысла. Однако изданные в соответствии с законом нормативные правовые акты правительства Российской Федерации и Минсельхоза России практически исключили возможность оформления ветеринарной документации без проведения лабораторных исследований и без прямого участия ветеринарного врача.

Возможность выдачи ветеринарного сопроводительного документа на основании мониторинга ветеринарной безопасности районов промысла была принципиальной для отрасли.

"Если вы помните, обсуждая эту поправку, мы предполагали, что мониторинг ветеринарной безопасности районов промысла будет выявлять возбудителей болезней, внесенных в список Международного эпизоотического бюро. Это болезни, передающиеся от животного к животному и от животного к человеку. В случае отсутствия в морской акватории возбудителей этих болезней, подтверждаемого Россельхознадзором, ветсертификат должен был выдаваться на основании мониторинга акватории. Но постановлениями правительства были внесены еще основания, поэтому выдача ветеринарного сертификата на основании мониторинга практически невозможна" — констатировал Герман Зверев.

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Федоров отметил, что профильный комитет СФ будет исправлять ситуацию.

"Эта тема долго обсуждалось, взвешивались все аргументы "за" и "против". И об этом докладывалось президенту РФ, председателю правительства РФ, и они разделяли подход отрасли. Эта норма была цивилизованной, гарантирующей безопасность, а подзаконные акты скорректировали правильный закон", — прокомментировал Федоров, который, занимая в прошлом должность министра сельского хозяйства РФ, был одним из инициаторов подготовки нормативных правил, позволяющих рыбакам получать необходимые ветеринарные документы на основании мониторинга акватории вылова.

По итогам обсуждения сенаторы сообщили, что текущее положение в отрасли будет отражено в решении совета и в правительство РФ будет направлено обращение о необходимости корректировки новых Правил ветеринарной сертификации водных биоресурсов, в том числе, в части возможности получения документов на основании мониторинга акватории.

От ИА PrimaMedia напомним, что ранее Общественный совет (ОС) при Росрыболовстве на своем внеочередном заседании 21 июня сформировал перечень причин, по которым рыбная отрасль страны уже с 1 июля может столкнуться с серьезными проблемами при оформлении ветеринарных сопроводительных документов и, соответственно, с ростом административных издержек и количества сбоев в производственно-логистических процессах. По оценке участников ОС и приглашенных к участию в заседании представителей региональных объединений рыбопромышленников, федеральная государственная информационная система "Меркурий", с помощью которой уже с начала июля всем предприятиям, имеющим дело с подконтрольной Россельхознадзору (РСХН) продукцией, необходимо в обязательном порядке оформлять "электронные" ветсертификаты, в значительной степени "не заточена" под особенности рыбного промысла и оборота рыбопродукции, и прежде всего – на Дальнем Востоке.