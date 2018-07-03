Не только одежда: еду из Китая будут продавать на AliExpress

Еду от китайских производителей будут продавать на сайте AliExpress. Фото: Александр Ляшенко

В ближайшее время в тестовом режиме заработает раздел с продуктами питания

3 июля, PrimaMedia. Россияне на домене AliExpress смогут покупать еду от китайских производителей. В ближайшее время на сайте появится специальный раздел с продуктами питания, передает PrimaMedia.



Компания Rural Taobao (входит в Alibaba Group) намерена представить ассортимент от китайских производителей, чьи товары вскоре будут доступны российским потребителям, рассказал источник РБК.

"Планируется, что в ближайшее время в тестовом режиме на Tmall (интернет-магазин Alibaba Group, в России работает на домене AliExpress) заработает специальный раздел с продуктами питания, который пока будет включать ассортимент Rural Taobao, — пояснил собеседник издания.

Отметим, Россия стала первой страной за пределами Китая, где заработал Tmall. В РФ ресурс работает по смешанной модели — как маркетплейс, проводя сделки между продавцами и покупателями и как самостоятельный ретейлер, реализуя товары, в том числе от российских поставщиков, со своих складов.

Между тем, по данным аналитиков, в структуре рынка интернет-покупок россиян, продукты питания занимают примерно 2%. Чаще всего в онлайне россияне покупают авиабилеты, обувь, одежду и технику.

Как стало известно, одновременно со стартом торговли китайской едой в России планируется запуск аналогичного проекта — также через Tmall, но уже по продаже российских товаров для китайских потребителей.