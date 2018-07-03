Общество. 11:35

«Примсоцбанк» подарит футбольные мячи за фото с усами

Победителей конкурса определят 17 июля

3 июля, PrimaMedia. "Примсоцбанк" запускает фотоконкурс "УсыПримсоцбанка" в рамках акции #усынадежды, направленной на поддержку выступления Сборной России на ЧМ-2018. Победители конкурса будут определены 17 июля и получат профессиональные футбольные мячи в качестве награды, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Для участия в конкурсе необходимо выложить в социальной сети Instagram фотографию с настоящими, накладными, нарисованными или любыми другими усами и подписаться на Instagram-аккаунт @primsotsbank. Также на фотографии должен присутствовать логотип "Примсоцбанка", а в описании к ней – хэштег #усыпримсоцбанка. Профиль участника конкурса должен быть открытым.

"Мы подготовили всё для удобного участия в конкурсе: в каждом офисе банка во Владивостоке можно найти набор усов и сделать отличную фотографию с их помощью, — рассказал начальник отдела маркетинга и рекламы ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Георгий Бибаев. — Желаем нашей сборной удачи в играх, а вам – в конкурсе!"

Шесть победителей будут определены 17 июля в 17.00 по владивостокскому времени путём случайного выбора через сайт-приложение giveawation. Три победителя получат профессиональные футбольные мячи, ещё три – поощрительные подарки.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону единой справочной службы "Примсоцбанка" 8(800)200-42-02.

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