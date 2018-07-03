Лучшую бригаду по эксплуатации распредсетей определили в приморском филиале ДРСК. Фото: пресс-служба ДРСК

В ходе прохождения восьми соревновательных этапов энергетики показали теоретическую подготовку и практические навыки

3 июля, PrimaMedia. Итоги соревнований профессионального мастерства среди бригад по эксплуатации распределительных сетей 6-10 кВ подвели в филиале "Приморские электрические сети". В соревнованиях победила команда СП "Приморские западные электрические сети", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Соревнования проходили с 26 по 29 июня на учебном реабилитационно-тренировочном полигоне села Иннокентьевка Лесозаводского района, в которых приняли участие победители отборочных соревнований структурных подразделений филиала. В составе каждой команды один мастер и три электромонтера.

В ходе прохождения восьми соревновательных этапов энергетики показали теоретическую подготовку на знание действующих правил, инструкций и норм, а также практические навыки по освобождению пострадавшего от действия электрического тока на опоре ВЛ 10 кВ и оказания ему первой медицинской помощи, замене провода ВЛ и изолятора, тушению возгорания трансформатора в КТП и другие.



Лучшую бригаду по эксплуатации распредсетей определили в приморском филиале ДРСК. Фото: пресс-служба ДРСК

Итогом соревнований стала победа команды СП "Приморские западные электрические сети", второе место завоевала команда СП "Приморские северные электрические сети", третье – СП "Приморские центральные электрические сети".

На отдельных этапах лучшие результаты показали: Иван Лукеча, старший мастер 1 гр. — "Лучший ответственный руководитель работ" (СП ПСЭС); Сергей Пелепей, электромонтер по эксплуатации распредсетей 3 р. — "Лучший производитель работ" (СП ПЗЭС); Давид Лайченко, электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 3 р. — "Лучший член бригады" (СП ПЗЭС); Павел Корбут, электромонтер по эксплуатации распредсетей 5 р. — "Лучший пожарный" (СП ПСЭС); — Сергей Бережной, электромонтер по эксплуатации распредсетей 3 р. — "Лучший реаниматор" (СП ПЗЭС).

В филиале "Приморские электрические сети" профессиональные соревнования проводятся ежегодно с целью обмена передовым опытом при проведении работ на энергообъектах, а также совершенствования уровня профессиональной подготовки оперативно-ремонтного персонала. Стоит отметить, что все этапы соревнований максимально приближены к реальным действиям, которые энергетики выполняют в своей ежедневной работе.