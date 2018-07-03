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Укус комара в России может занести под кожу червей

Медики рассказали о симптомах

3 июля, PrimaMedia. Большого круглого червя, длиной в 10 сантиметров достали медики областной клинической больницы № 2 Тюмени из-под кожи пациентки, передает ИА AmurMedia .

Дирофилярий – род круглого нитепободного червя жил на лице у женщины. Занести его личинку туда могли обычные комары во время укуса, говорится в пресс-службе медучреждения.

Медики России предупреждают, чтобы избежать заражения на свежем воздухе необходимо использовать репелленты. Сами насекомые заражаются личинками данных червей от собак и кошек, поэтому периодически стоит проверять кожные покровы домашних питомцев.

В организме человека дирофилярий не размножается, превращаясь в половозрелую особь, говорят медики. Среди симптомов заболевания: опухоль под кожным покровом, которая может перемещаться.

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