Спорт. 12:10
Пловцы-марафонцы. Фото: ИА PrimaMedia
ЗОЖ

Приморец Павел Комаров вновь стал победителем марафонского заплыва через Амурский залив

Несмотря на туман, волну и сильный ветер, дистанцию преодолели 55 пловцов

3 июля, PrimaMedia. Традиционный 12-километровый марафонский заплыв, приуроченный в этом году к Дню города, состоялся во Владивостоке 30 июня, став шестым в истории подобных марафонов пловцов. Суровые погодные условия – туман, ветер и сильное волнение – осложнили задачу марафонцам, и в итоге до финиша на станции ТОФ добрались 55 участников из 80 заявившихся. Чемпионом, как и в 2017 году, стал титулованный приморский спортсмен Павел Комаров, сообщает ИА PrimaMediа.

По признанию чемпиона, плыть было невероятно сложно – дистанцию приходилось лишь угадывать в тумане. Павел ориентировался на катер сопровождения, шедший рядом. В итоге победитель преодолел 12 километров за 2 часа 36 минут – почти на 5 минут "отстав" от собственного прошлогоднего результата. На втором месте – пловец из Владивостока Антон Болтасов с результатом 3 часа 5 минут, на третьем – Алексей Гулаков из Большого Камня, его результат – 3 часа и почти 7 минут. Стоит отметить, что среди марафонцев были те, кто рискнул плыть без ласт – и 8 таких отважных пловцов успешно финишировали. Правда, плыть им пришлось намного дольше – 5, а некоторым – 6 часов. Правом спортсменов был и выбор костюма – некоторые плыли в гидрокостюмах, а некоторых в одних плавках. На отдельной километровой дистанции победителем стал Данил Данильченко, на втором месте – Никита Бернацкий, на третьем – Олег Иванов (все — из Владивостока). Километровый отрезок призеры проплыли за 14 – 15 минут.

"В целом марафонский заплыв стал проверкой жизнеспособности нашей пловцовской команды, и она была пройдена на 5 баллов, — считает организатор и главный судья соревнований Дмитрий Анашкин. – Погода совсем не благоприятствовала: вода была холодной, дул ветер, туман скрывал дистанцию, а сильные течения утягивали буи под воду, так что доплыть до финиша было непросто".

В середине июля Федерация подводного спорта Приморского края организует еще один большой заплыв, тоже вошедший в ежегодный календарь сообщества пловцов, — от острова Скрыплева до океанариума. Его дистанция – 3 км.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "ЗОЖ". Цели проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.

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