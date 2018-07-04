Для жителей Владивостока разработали единый проездной билет. Фото: предоставлено ГТС

Транспортная карта прошла целый комплекс испытаний и имеет две степени защиты

4 июля, PrimaMedia. "Городская Транспортная Система" активно продолжает развитие программы интеллектуальной транспортной системы оплаты проезда в общественном транспорте Владивостока. Специально для Владивостока был разработан единый проездной билет, который на сегодняшний день прошел целый комплекс испытаний, включая тесты на безопасность, сообщает ИА PrimaMedia.

Все элементы комплекса системы будут поставляться поэтапно

Первыми в автобусах Владивостока появятся новейшие системы видеонаблюдения, сертифицированные согласно требованиям постановления правительства РФ от 26.09.2016 №969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности".

Для выполнения новых требований стандартов безопасности на общественном транспорте, система видеонаблюдения проходит дорогостоящую сертификацию в одной из ведущих лабораторий страны.

Следом в автобусах города появится новая модель кэш-бокса, модернизированная под тариф. Важным функционалом в кэш-боксе станет встроенный сканер для считывания QR-кода, как с приложения OxyPay, так и с транспортных карт (проездные), которые появятся следом. Новый сканер устранит проблему задержек считывания, на которую обращали внимание пользователи приложения OxyPay. Для считывания необходимо будет приложить устройство/карту к сканеру и считывание произойдет моментально.

Проездной – удобная форма для всех пассажиров

Специально для Владивостока был разработан единый проездной билет, который на сегодняшний день прошел целый комплекс испытаний, включая тесты на безопасность. Транспортная карта имеет две степени защиты, в том числе и от копирования при помощи внедрения технологии RFID. В настоящее время транспортная карта полностью технологически готова для всех жителей Владивостока.

Компания будет проводить конкурс на лучший дизайн по оформлению проездного билета. Победитель получит денежный приз. За началом розыгрыша следите в новостных лентах и на сайте OxyPay.ru.