Для жителей Владивостока разработали единый проездной билет. Фото: предоставлено ГТС

Для жителей Владивостока разработали единый проездной билет

Транспортная карта прошла целый комплекс испытаний и имеет две степени защиты

4 июля, PrimaMedia. "Городская Транспортная Система" активно продолжает развитие программы интеллектуальной транспортной системы оплаты проезда в общественном транспорте Владивостока. Специально для Владивостока был разработан единый проездной билет, который на сегодняшний день прошел целый комплекс испытаний, включая тесты на безопасность, сообщает ИА PrimaMedia.

Все элементы комплекса системы будут поставляться поэтапно

Первыми в автобусах Владивостока появятся новейшие системы видеонаблюдения, сертифицированные согласно требованиям постановления правительства РФ от 26.09.2016 №969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности".

Для выполнения новых требований стандартов безопасности на общественном транспорте, система видеонаблюдения проходит дорогостоящую сертификацию в одной из ведущих лабораторий страны.

Следом в автобусах города появится новая модель кэш-бокса, модернизированная под тариф. Важным функционалом в кэш-боксе станет встроенный сканер для считывания QR-кода, как с приложения OxyPay, так и с транспортных карт (проездные), которые появятся следом. Новый сканер устранит проблему задержек считывания, на которую обращали внимание пользователи приложения OxyPay. Для считывания необходимо будет приложить устройство/карту к сканеру и считывание произойдет моментально.

Проездной – удобная форма для всех пассажиров

Специально для Владивостока был разработан единый проездной билет, который на сегодняшний день прошел целый комплекс испытаний, включая тесты на безопасность. Транспортная карта имеет две степени защиты, в том числе и от копирования при помощи внедрения технологии RFID. В настоящее время транспортная карта полностью технологически готова для всех жителей Владивостока.

Компания будет проводить конкурс на лучший дизайн по оформлению проездного билета. Победитель получит денежный приз. За началом розыгрыша следите в новостных лентах и на сайте OxyPay.ru.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Приморцы смогут купить проездные билеты для поездок на автобусах

Безналичную оплату проезда в городских автобусах активно внедряют во Владивостоке

Жители Владивостока могут оплатить проезд в автобусе через мобильное приложение OxyPay

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Автобусы во Владивостоке изменят схему движения на День города

30 июня, 10:15

Автобусы во Владивостоке могут ходить до полуночи на День города

26 июня, 15:15

Первый пляжный автобус выходит на линию 23 июня в Находке

18 июня, 12:55

Количество рейсов дачных автобусов увеличили в Находке

09 июня, 15:40

Приморцы смогут купить проездные билеты для поездок на автобусах

05 июня, 10:55

Картина дня

Онлайн-кассы изъяли у малого бизнеса Приморья 400 млн рублей

03 июля, 17:55

Администрация Приморья возвращается к приватизации спустя 10 лет

03 июля, 13:20

У моря погоды: приморские синоптики дали прогноз на июль

03 июля, 12:30

У выборов губернатора Приморья появилось женское лицо

03 июля, 10:45

В ДВТУ опровергли задержание главы оперативной таможни

02 июля, 15:45

Виталий Веркеенко: "Когда нужно будет взлететь, я найду возможность..."
Для жителей Владивостока разработали единый проездной билет
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia