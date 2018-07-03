У выборов губернатора Приморья появилось женское лицо

Юлия Толмачева. Фото: ИА PrimaMedia

РППС выдвинула на пост главы региона адвоката и «женщину года»

3 июля, PrimaMedia. В кампании по выборам губернатора Приморья появилась первая и, возможно, единственная женщина. "Российская партия пенсионеров за справедливость" (РППС) выдвинула на этот пост депутата краевого Заксобрания, адвоката Юлию Толмачеву, сообщает ИА PrimaMedia.

Региональная конференция отделения РППС по выдвижению кандидата в губернаторы состоялась накануне вечером. О результатах голосования агентству рассказала Юлия Толмачева. Альтернативные кандидатуры не выдвигались, поддержка лидера партии была единогласной.

"В течение недели подготовим все документы и представим их в Избирательную комиссию", — рассказала она о дальнейших действиях.

Программу кандидата на конференции не принимали. По словам депутата, на данный момент ведется ее разработка.

Юлия Толмачева была избрана в Законодательное собрание Приморского края в 2016 году. Она возглавляла общую часть списка "Российской партии пенсионеров за справедливость" и заняла единственный мандат, который партия получила по итогам выборов. По основной деятельности Юлия Толмачева юрист, председатель коллегии адвокатов "Право". В 2015 году она стала "женщиной года" по версии P.R.R. Как самостоятельное лицо в политике она появилась недавно, хотя, так или иначе участвовала в этой сфере. Еще с 90-х она сотрудничала с известным в Приморье предпринимателем Валерием Селезневым, который неоднократно избирался в Госдуму от ЛДПР. В 2007 году Толмачева баллотировалась в Госдуму в составе списка ЛДПР (четвертый номер в региональной группе №53 – Приморский край).

Не исключено, что представитель партии пенсионеров станет единственной женщиной-кандидатом на этих выборах в случае прохождения "муниципального фильтра". Ранее предполагалось, что "Справедливая Россия" может выдвинуть кандидатом в губернаторы действующего сенатора Светлану Горячеву. Другой кандидатурой, которую называют в числе возможных выдвиженцев от эсеров, является лидер "Справедливой России" в Приморье, депутат краевого парламента Алексей Козицкий. Конференция, на которой эсеры примут решение по выдвижению, состоится только 14 июля. Но, судя по появившимся во Владивостоке баннерам, кампания Алексея Козицкого уже началась. Так, на рекламной конструкции по ул. Светланской появился билборд с изображением лидера партии и слоганом "Справедливый. Козицкий. Свой".



Баннер на Светланской. Фото: ИА PrimaMedia

Какого Андрея выбрать?

В минувшие выходные с кандидатом определилась "Единая Россия", выдвинув врио губернатора Андрея Тарасенко. ЛДПР также 30 июня приняла решение о поддержке на выборах депутата Госдумы Андрея Андрейченко. КПРФ на конференции еще 23 июня выдвинула бизнесмена, депутата Заксобрания Андрея Ищенко. Однако до Крайизбиркома пока ни один из выдвиженцев не дошел. В Избирательной комиссии Приморья агентству сообщили, что документы от потенциальных кандидатов не поступали.