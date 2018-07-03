Юлия Толмачева. Фото: ИА PrimaMedia

У выборов губернатора Приморья появилось женское лицо

РППС выдвинула на пост главы региона адвоката и «женщину года»

3 июля, PrimaMedia. В кампании по выборам губернатора Приморья появилась первая и, возможно, единственная женщина. "Российская партия пенсионеров за справедливость" (РППС) выдвинула на этот пост депутата краевого Заксобрания, адвоката Юлию Толмачеву, сообщает ИА PrimaMedia.

Региональная конференция отделения РППС по выдвижению кандидата в губернаторы состоялась накануне вечером. О результатах голосования агентству рассказала Юлия Толмачева. Альтернативные кандидатуры не выдвигались, поддержка лидера партии была единогласной.

"В течение недели подготовим все документы и представим их в Избирательную комиссию", — рассказала она о дальнейших действиях.

Программу кандидата на конференции не принимали. По словам депутата, на данный момент ведется ее разработка.

Юлия Толмачева была избрана в Законодательное собрание Приморского края в 2016 году. Она возглавляла общую часть списка "Российской партии пенсионеров за справедливость" и заняла единственный мандат, который партия получила по итогам выборов. По основной деятельности Юлия Толмачева юрист, председатель коллегии адвокатов "Право". В 2015 году она стала "женщиной года" по версии P.R.R. Как самостоятельное лицо в политике она появилась недавно, хотя, так или иначе участвовала в этой сфере. Еще с 90-х она сотрудничала с известным в Приморье предпринимателем Валерием Селезневым, который неоднократно избирался в Госдуму от ЛДПР. В 2007 году Толмачева баллотировалась в Госдуму в составе списка ЛДПР (четвертый номер в региональной группе №53 – Приморский край).

Не исключено, что представитель партии пенсионеров станет единственной женщиной-кандидатом на этих выборах в случае прохождения "муниципального фильтра". Ранее предполагалось, что "Справедливая Россия" может выдвинуть кандидатом в губернаторы действующего сенатора Светлану Горячеву. Другой кандидатурой, которую называют в числе возможных выдвиженцев от эсеров, является лидер "Справедливой России" в Приморье, депутат краевого парламента Алексей Козицкий. Конференция, на которой эсеры примут решение по выдвижению, состоится только 14 июля. Но, судя по появившимся во Владивостоке баннерам, кампания Алексея Козицкого уже началась. Так, на рекламной конструкции по ул. Светланской появился билборд с изображением лидера партии и слоганом "Справедливый. Козицкий. Свой".

Баннер на Светланской

Баннер на Светланской. Фото: ИА PrimaMedia

Какого Андрея выбрать?

В минувшие выходные с кандидатом определилась "Единая Россия", выдвинув врио губернатора Андрея Тарасенко. ЛДПР также 30 июня приняла решение о поддержке на выборах депутата Госдумы Андрея Андрейченко. КПРФ на конференции еще 23 июня выдвинула бизнесмена, депутата Заксобрания Андрея Ищенко. Однако до Крайизбиркома пока ни один из выдвиженцев не дошел. В Избирательной комиссии Приморья агентству сообщили, что документы от потенциальных кандидатов не поступали.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Единая Россия" выдвинула Андрея Тарасенко на выборы губернатора Приморья

ЛДПР на выборы губернатора Приморья выдвинула депутата Госдумы

КПРФ на выборы губернатора Приморья отправила строителя

"Справедливая Россия" на выборах в Приморье делает ставку на "региональность"

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Проект тропы «Берег здоровья» во Владивостоке представят на всероссийском конкурсе

26 июня, 12:55

Конкурс социальных проектов первичных отделений ЕР стартует в Приморье

25 июня, 13:35

Картина дня

В ДВТУ опровергли задержание главы оперативной таможни

13:05

Ливадия и Триозерье - да: МЧС назвало новые пляжи в Приморье, где можно купаться

12:55

Чьи в лесу шишки: первого в Приморье арендатора земли под сбор орехов выбрали на аукционе

02 июля, 15:45

Виталий Веркеенко: "Когда нужно будет взлететь, я найду возможность..."

02 июля, 17:05

Главный инспектор Госстройнадзора Приморья покидает свой пост

02 июля, 12:00

Цена за литр топлива во Владивостоке перешагнула психологическую отметку в 50 рублей
Владхлеб: 115 лет вместе с Владивостоком
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia