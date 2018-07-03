Капитальный ремонт домов. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Капитальный ремонт еще трех домов завершили в Находке

Самым сложным для подрядчика стал дом на Владивостокской, 27

3 июля, PrimaMedia. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края завершил ремонт еще трех домов в Находкинском городском округе. Крыши отремонтированы в домах по адресам: Павлова, 15, Владивостокская, 27 и 28.Самым сложным для подрядчика стал дом на Владивостокской, 27, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Здание построено в 50-х годах в присущем тому времени архитектурном стиле с обилием эркеров, углов и балкончиков. Кроме того, средняя часть дома выше боковых. Фактически у каждой части дома собственная скатная кровля с отдельной стропильной системой", – рассказала представитель отдела технадзора фонда Ирина Дубинина.

При ремонте скатных крыш особое внимание уделяется противопожарной безопасности. Стропильные системы обрабатываются огнебиозащитным составом. Он делает деревянные конструкции негорючими, а также защищает их от насекомых-вредителей.

Находка сегодня является одним из лидеров в реализации программы капремонта в Приморском крае. Работы ведутся в рамках краевой госпрограммы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края".

"Муниципальные власти отслеживают ситуацию с платежами собственников помещений и работают с неплательщиками. Как следствие – в городе собирается достаточное количество средств на проведение капремонтов. С начала действия программы, с 2015 года, здесь отремонтирован уже 161 многоквартирный дом. Для Находки это серьезная цифра. Люди видят результаты программы, повышается доверие к системе капремонта в целом", – подчеркнул генеральный директор фонда Александр Коваль.

Кроме того, в Находке взвешенно подходят к актуализации программы – количество заявленных домов соответствует денежным средствам, собираемым на территории городского округа, четко соблюдается принцип возвратности средств.

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