Ливадия и Триозерье - да: МЧС назвало новые пляжи в Приморье, где можно купаться

МЧС назвала новые пляжи в Приморье, где можно купаться. Фото: ИА PrimaMedia

Определились еще шесть мест, пригодных для отдыха

3 июля, PrimaMedia. Краевая межведомственная комиссия по приемке мест отдыха провела сезонную проверку самых популярных мест отдыха в Приморском крае. По ее итогу определились еще шесть пляжей, пригодных для отдыха. Например, на популярной у приморцев и гостей края бухте Триозёрье и пляжах Ливадии официально можно купаться и загорать, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По состоянию на 2 июля принято к эксплуатации 33 пляжа и места массового отдыха на водоёмах. Это значит, что они соответствуют требованиям охраны жизни людей на водных объектах. Работа по приемке пляжей продолжается. Во Владивостоке на 10 пляжах разрешено купаться.

Принятые пляжи и места отдыха у воды в Приморском крае в 2018 году: