Ливадия и Триозерье - да: МЧС назвало новые пляжи в Приморье, где можно купаться

3 июля, PrimaMedia. Краевая межведомственная комиссия по приемке мест отдыха провела сезонную проверку самых популярных мест отдыха в Приморском крае. По ее итогу определились еще шесть пляжей, пригодных для отдыха. Например, на популярной у приморцев и гостей края бухте Триозёрье и пляжах Ливадии официально можно купаться и загорать, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
По состоянию на 2 июля принято к эксплуатации 33 пляжа и места массового отдыха на водоёмах. Это значит, что они соответствуют требованиям охраны жизни людей на водных объектах. Работа по приемке пляжей продолжается. Во Владивостоке на 10 пляжах разрешено купаться.
Принятые пляжи и места отдыха у воды в Приморском крае в 2018 году:
|
Наименование
субъекта РФ
|
№ п/п
|
Наименование места
(ФИО тел. ответственного)
|
Привязка территории
к местности
|
Ориентировочный
период
массового отдыха
|
Приморский
край
|
Владивостокский ГО
|
1
|
Пляж
ООО "Лотс"
|
г. Владивосток
б. Лазурная Уссурийский залив
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
2
|
Пляж
МУП "Парк культуры и отдыха
им. Лазо"
|
г. Владивосток
ст. Санаторная
Амурский залив
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
3
|
Пляж
"Ривьера Лагуна"
|
г. Владивосток
ст. Санаторная
Амурский залив
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
4
|
Место массового отдыха
"Чайка"
|
г. Владивосток
ж/д станция Чайка
Амурский залив
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
5
|
Место массового отдыха
ООО "Прибой"
|
г. Владивосток
пролив Босфор-Восточный м.Токаревская кошка
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
6
|
Место массового отдыха
"Пляж Солнечный"
|
г. Владивосток
ж/д станция Садгород
Амурский залив
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
7
|
Место массового отдыха
"Юбилейный"
|
г. Владивосток
Спортивная гавань Амурский залив
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
8
|
Место массового отдыха
"Новый Аякс"
|
остров Русский,
бухта Аякс
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
9
|
Пляж
ФГБОУВДЦ "Океан"
|
г. Владивосток
б. Емар
Уссурийский залив
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
10
|
Пляж
Санаторий "Приморье"
МВД России
|
г. Владивосток
Амурский залив
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
Артемовский ГО
|
11
|
Пляж
ДОЛ (Спортивно-оздоровительная база отдыха) "Морской берег"
|
г. Артем
Уссурийский залив
бухта Муравьиная
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
12
|
Пляж
ООО "Торгово-строительной кампании ОВС"
|
г.Артем
бухта Муравьиная "Малая Тавайза"
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
13
|
Пляж
ДЗОЛ "Юность"
АО Приморск уголь
|
г.Артем
бухта Муравьиная
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
Шкотовский МР
|
14
|
б/о "Штыковские пруды"
открытый бассейн (детский)
|
п.Штыково
ул.Березовая 9
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
15
|
б/о "Штыковские пруды"
открытый бассейн (для взрослых)
|
п.Штыково
ул.Березовая 9
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
16
|
б/о "Штыковские пруды"
ИП Ким С.В.
Большой искусственный водоем
|
п.Штыково
ул.Березовая 9
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
Спасский МР
|
17
|
МБУ ДО ДОЛ "Горный"
(открытый бассейн)
|
Спасский р-н
с. Евсеевка
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
ГО Спасск – Дальний
|
18
|
ДОЛ "Родник Здоровья"
(открытый бассейн)
|
ГО Спасск – Дальний
с. Калиновка
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
Партизанский МР
|
19
|
Пляж
ЛОПЛ " Солнечный остров"
ГСУ СОООЗН
"Екатериновский ДДИ"
|
Партизанский р-н
с. Екатериновка
б. Лашкевича
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
20
|
Пляж
б/о "Лукоморье"
ООО "Квалитет"
|
Партизанский р-н, с.Екатериновка,
залив Восток,
мыс Подосенова.
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
Уссурийский ГО
|
21
|
ООО "ТурПримКам"
б/о "Берег детства"
(открытый искусственный водоем №1)
|
Уссурийский ГО
озеро Солдатское
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
22
|
ООО "ТурПримКам"
б/о "Берег детства"
(открытый искусственный водоем №2)
|
Уссурийский ГО
озеро Солдатское
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
Находкинский ГО
|
23
|
Пляж
б/о "Золотой берег"
|
п.Врангель
б.Шепалова
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
24
|
Пляж
ООО "Бухта Отрада"
|
г.Находка
б. Отрада
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
25
|
Пляж
б/о Триозёрье
АО "Восточный порт"
|
п.Врангель
б. Триозёрье
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
26
|
Пляж
ЗМО "Парус"
|
г.Находка
п.Средний
б. Средняя
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
27
|
Пляж
Бухта "Рифовая"
|
п. Ливадия,
б. Рифовая,
западнее
м. Де-Ливрона
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
28
|
Пляж
|
г. Находка
б. 2-я Прибойная
п. Авангард
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
29
|
Пляж
б/о "Морской бриз"
|
г.Находка
б. Триозерье
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
Ханкайский МР
|
30
|
Пляж
ДОЛ "Старт"
ООО "Ханкайский"
|
Ханкайский р-н
с. Новокачалинск
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
31
|
Место массового отдыха
ООО "Ханкай"
|
Ханкайский р-н
с. Новокачалинск
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
Хасанский МР
|
32
|
Пляж
ООО "бухта Троицы"
|
Хасанский р-н
бухта Троицы с.Андреевка
|
Июль-сентябрь
допущен ГИМС
|
Кировский МР
|
33
|
Пляж
ДОЛ " Мечта"
МОБУ ДОД ВПЦ " Патриот"
|
Кировский р-н
с. Подгорное
озеро Ходячее
|
Июль-сентябрь
допущен Г