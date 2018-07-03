Бывший спикер думы Находки Евгений Воронин может стать заместителем главы

Евгений Воронин идёт на должность заместителя главы Находки. Фото: пресс-служба администрации Находки

Члены комиссии под руководством Антона Горбаня решили вынести голосование по этому вопросу на ближайшее заседание думы

3 июля, PrimaMedia. Евгений Воронин идёт на должность заместителя главы Находки. Кандидатура экс-председателя городской думы рассмотрена на очередном заседании постоянной депутатской комиссии по законности и регламенту. Члены комиссии под руководством Антона Горбаня решили вынести голосование по этому вопросу на ближайшее заседание думы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Напомним, что ранее депутаты согласовали на должности заместителей главы города: Дмитрия Малявина, Виталия Кожевникова, Сергея Подгорного, Игоря Понитаева и Дмитрия Аверьянова. Окончательный же список своих заместителей и их зон ответственности будет формировать глава города Борис Гладких.

Также комиссия приняла решение вынести на голосование ряд изменений в думское решение №489-НПА об участии в профилактике терроризма и экстремизма. Основная суть в разделении полномочий в этом вопросе. А именно: глава городского округа участвует в профилактике терроризма и экстремизма, их минимизации, ликвидации последствий, он же утверждает состав антитеррористической комиссии. Дума принимает нормативно-правовые акты и определяет расходы бюджета в этой сфере. Администрация Находки будет разрабатывать и реализовать муниципальные программы, проводить информационные, профилактические мероприятия, обеспечивать выполнение требований антитеррористической защищенности и так далее.

Также комиссия рассмотрела проект документа, который прописывает порядок действий муниципального служащего, желающего участвовать в управлении некоммерческими организациями. В этом случае служащему будет необходимо сделать запрос работодателю, а тому, в свою очередь, дать или нет разрешение.

Кроме того, депутаты подготовили для думы пакет решений по внесению очередных изменений в Устав Находки и проведению неизменно сопутствующих этому публичных слушаний. Вносимые поправки расписывают процедуру передачи полномочий в случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа.

Изменения в главный документ городского округа вносятся в первом чтении, следующим этапом будут публичные слушания. В случае утверждения поправок в Устав в 1 чтении, публичные слушания состоятся 23 августа в 11.00 в здании думы (Находкинский проспект, 14). Свои предложения граждане могут вносить в письменном виде в оргкомитет слушаний (здание думы, кабинет №15) вплоть до 22 августа.