Чьи в лесу шишки: первого в Приморье арендатора земли под сбор орехов выбрали на аукционе

Кедровый орех. Фото: ИА PrimaMedia

Разыграно право аренды лесного участка площадью 3,1 тысячи гектаров в Рощинском лесничестве Красноармейского района

3 июля, PrimaMedia. Первый открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений завершился в Приморье. Он был объявлен 18 мая. Разыграно право аренды лесного участка площадью 3,1 тысячи гектаров в Рощинском лесничестве Красноармейского района, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По результатам аукциона право на заключение договора аренды выиграла индивидуальный предприниматель Дороган Е.В. Ежегодный размер арендной платы за пользование лесным участком составит 4,8 млн рублей. Из них в бюджет Приморья ежегодно будет поступать 4,7 млн рублей, остальные средства пойдут в федеральный бюджет.

"Предприниматель сможет заготавливать на этом участке кедровый орех, орех лещины, корень элеутерококка, ягоды жимолости, актинидии и китайского лимонника", – отметили в краевом департаменте лесного хозяйства.

Александр Костенко подчеркнул: тот факт, что у лесных участков появляется арендатор, совершенно не помешает гражданам заготавливать на них дикоросы для личного потребления.

"Очень важно, что у этих лесных участков появится хозяин – арендатор, который будет следить за чистотой территории, за ее защитой от лесных пожаров. Немаловажно и то, что поступления от арендной платы и налогов будут направляться в бюджет края", – отметил первый вице-губернатора Приморья Александр Костенко.

В июле запланировано еще несколько аукционов по четырем участкам Сергеевского лесничества.

Напомним, порядок проведения аукционов изменился с 1 января этого года. Работа по ужесточению контроля за добычей и вывозом дикоросов, в том числе кедрового ореха, ведется в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко.

"Необходимо предусмотреть в Лесном кодексе не только право, но и предельные нормативы для всех – и любителей, и промысловиков", – заявил руководитель края.

В феврале был принят закон, который ограничивает в регионе сроки сбора кедрового ореха для собственных нужд. Он установил сроки заготовки с 1 октября по 15 ноября. Кроме того, в документе прописан запрет при сборе орехов на рубку деревьев и кустарников, а также на использование инструментов, механизмов и устройств, которые могут повредить лесные насаждения. Этот закон должен стать действенным механизмом, способствующим сохранению приморской тайги.