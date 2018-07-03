Уровень безработицы в Находке почти вдвое ниже, чем в среднем по Приморью. Фото: пресс-служба администрации Находки

Уровень безработицы в Находке почти вдвое ниже, чем в среднем по Приморью

По-прежнему городу не хватает врачей, учителей и воспитателей, востребованы инженерные и рабочие специальности

16842