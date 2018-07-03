Уровень безработицы в Находке почти вдвое ниже, чем в среднем по Приморью. Фото: пресс-служба администрации Находки

Уровень безработицы в Находке почти вдвое ниже, чем в среднем по Приморью

По-прежнему городу не хватает врачей, учителей и воспитателей, востребованы инженерные и рабочие специальности

3 июля, PrimaMedia. Находка входит в число муниципальных образований края с самым низким уровнем безработицы. Если в среднем по краю этот показатель 1,05%, то в Находке в уровень зарегистрированной безработицы на 1 июня составил 0,6% – статус безработного имеют 534 жителя города, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Начальник отдела по труду начальник отдела трудоустройства центра занятости населения Ирина Рязанова отметила, что находкинцы активно ищут работу, обращаются за информацией на сайт Находкинского центра занятости населения и лично к специалистам. Так, в июне 2018 года на прием пришло 519 человек, трудоустроено 509. На сегодняшний день Центр предлагает 7460 вакансий. По-прежнему городу не хватает врачей, учителей и воспитателей, востребованы инженерные и рабочие специальности.

Для снижения напряженности на рынке труда в рамках краевых и федеральных программ учреждение организует дополнительное профессиональное обучение. Бесплатные курсы предусмотрены для женщин с детьми, переселившихся из заграницы соотечественников, а также безработных. С начала года повысить квалификацию или получить новые навыки смогли 139 человек.

Заметим, что в Находке регулярно проходят ярмарки вакансий для студентов. Так, в 2018 году "День карьеры" состоялся в находкинском филиале ВГУЭС. Представители ведущих предприятий и организаций города рассказали об имеющихся вакансиях, перспективах трудоустройства и возможностях повышения профессионального уровня, условиях труда, социальных гарантиях. На встрече с потенциальными работодателями студенты получили предложения пройти практику в администрации города, силовых структурах, в налоговой службе, на предприятиях рыбодобывающего флота, судоремонта, в страховании, ресторанном, туристическом, рекламном бизнесе и других.

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