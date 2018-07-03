Более 1,5 тысяч малышей впервые пойдут в детские сады Находки. Фото: пресс-служба администрации Находки

Впервые за долгое время в городском округе начнут работу 10 групп раннего возраста

3 июля, PrimaMedia. Управление образования администрации Находки завершило основной этап комплектования групп в детских садах. Направления в дошкольные учреждения получили 1544 ребенка, еще 192 переведены из одного сада в другой по просьбе родителей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Впервые за долгое время в городском округе начнут работу 10 групп раннего возраста – больше, чем в других муниципальных образованиях края. На сегодняшний день в различных микрорайонах города свободными остаются 428 мест. В наличии 142 направления в первые младшие группы – в детском саду №37 вакантно сразу 22 места. 12 ребят во вторую младшую группу готов принять детский сад №65, а в сад №35 набирают 20 воспитанников в наиболее востребованную группу – раннего возраста.

Добавим, что работа по увеличению количества мест в детских садах Находки ведется постоянно. Только за последние два года создано 90 новых мест. В ближайшее время начнутся работы по открытию еще одной группы в детском саду №60.

Родители предпочитают выбирать дошкольные учреждения по соседству со своим домом. Актуальной задачей управления образования остается создание мест в дошкольных образовательных учреждениях для малышей с полутора до трех лет. В целом на территории городского округа действует 38 муниципальных детских сада, рассчитанных на 8,5 тысяч человек.

Напомним, что актуальная информация о дошкольных учреждениях Находки размещена на сайте управления образования администрации города.