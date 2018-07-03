У моря погоды: приморские синоптики дали прогноз на июль

Погода во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Официально в июне во Владивостоке было всего пять солнечных дней, но это нормально

3 июля, PrimaMedia. Юлия Белая. Побережье Приморья продолжает утопать в туманах, кратковременно омываясь дождями. Синоптики предупреждают, что стабильного солнца на этой неделе можно не ждать. В лучшем случае туман будет приподниматься, и сквозь него будут пробиваться солнечные лучи. Во Владивостоке на неделе похолодает на 2-3 градуса. К какой погоде готовиться в июле месяце ИА PrimaMedia рассказал пресс-секретарь Приморского гидрометцентра Виктор Чулков.

30 июня из тропической депрессии образовался тайфун "Прапирун". Его влияние распространяется на Приморье, Южную Корею и Японские острова. Из-за него в Японии приостановлено морское сообщение и отменено около 250 авиарейсов.

Этот тайфун стал седьмым по счету в этом сезоне, но, к счастью, Владивостока удар почти не коснулся: после ливневого дождя днем 2 июля снова установилась уже привычная туманная погода. Завтра и послезавтра в Приморье ожидаются дожди с фронтальными разделами.

– В июне во Владивостоке было пять солнечных дней. Как это ни странно, это типичная ситуация для июня, когда облачная и туманная погода преобладает, а солнца совсем мало. Характер погоды остался естественным. Купальный сезон по традиции был открыт 15 июня, но погода в этот период, конечно, была холодной, а температура воды в районе Владивостока, в Амурском заливе, была в районе 14 градусов. Сейчас вода в основном прогрелась до 16-17 °С, а в заливе Посьета, на самом Юге Приморья, до 18-19 °С, — сказал Виктор Чулков.

По его словам, в июле температурный фон будет в пределах нормы. Ночная температура будет держаться в интервале от 14 до 19 °С, в начале месяца — 5-6 июля — возможно кратковременное понижение температуры примерно до 12 градусов тепла. Дневные температуры чаще будут в районе 19-24 °С, но отдельные дни могут быть жаркими – до 29 °С.

— И это тоже совершенно нормально, всё-таки июль – середина лета. Туманных дней будет меньше, соответственно, и температура воды будет подниматься до своих более приемлемых для купания значений, — рассказал пресс-секретарь Приморского гидрометцентра.

По мнению Чулкова, в первой половине лета на пляжный отдых рассчитывать особо не стоит. Он советует всем отправляться в континентальную часть края, подальше от моря, потому что там и солнца больше, и теплее, там и отдыхать лучше.

— Пляжный отдых советуем планировать во вторую половину лета: конец июля, август и часть сентября – когда у нас бабье лето, золотая осень, — сказал Виктор Чулков.