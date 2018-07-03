Алкотестер. Фото: pixabay.com

Пьяных водителей выдаст кровь

В закон внесли поправки о выявлении алкоголя в организме

3 июля, PrimaMedia. С сегодняшнего дня в законодательство Российской Федерации вступили поправки, позволяющие с помощью анализа крови определять трезвость водителя. Концентрация алкоголя в таком случае составляет 0,3 г на литр и более. Подобный метод позволит выявить тех водителей, которые не смогли самостоятельно дыхнуть в алкотестер. Поправка действует с 3 июля 2018 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Новые нормы дополняют статью 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях и предусматривают другой легальный метод вычисления количества алкоголя в организме. Ранее закон диктовал наступление юридической ответственности в том случае, когда в дыхании водителя содержалось 0,16 миллиграмм алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха и выше. Определять опьянение водителя можно было, только если он находился в сознании. Сейчас же проверить опьянение организма законным способом можно и по анализу крови.

Прежде врачи в больницах и моргах также определяли количество алкоголя в крови, но по этим показателям нельзя было юридически утверждать, что водитель был пьян. Поскольку нигде в законе этого не было "прописано". Таким образом, многие нарушители отсылались к этому факту и уходили от ответственности.

Новые поправки не отменяют старый метод определения наличия алкоголя по дыханию, а дополняют его.

Напомним, что вождение в состоянии алкогольного опьянения является административным нарушением и карается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от двух лет.

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