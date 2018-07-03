Филиал Фонда соцстрахования в Дальнегорске могут закрыть в связи с оптимизацией

Депутат ЗС ПК Сергей Слепченко провел в Дальнегорске прием избирателей. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Предлагаемый вариант – перевести обслуживание северных территорий края в Арсеньевский филиал – создаст для населения большие проблемы

3 июля, PrimaMedia. Депутат Законодательного собрания Приморского края Сергей Слепченко провел в Дальнегорске прием избирателей и поучаствовал в заседании городской думы. Обращения граждан касались капитального ремонта многоквартирных домов; строительства водовода по улице Тигровой; назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим; сроков перевода учащихся начальных классов школы № 21 в здание бывшей школы № 2, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Для оперативного реагирования на те вопросы жителей, которые относятся к полномочиям органов местного самоуправления, в депутатском приеме приняли участие и.о. главы Дальнегорского городского округа Виктор Колосков и председатель думы Василий Язвенко.

На приеме у краевого депутата побывали представители филиала № 9 Приморского регионального отделения Фонда социального страхования в Дальнегорске и профкома АО ГМК "Дальполиметалл". Они пояснили, что в связи с оптимизацией структуры Фонда социального страхования существует опасность закрытия филиала в Дальнегорске, который обслуживает также Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский районы. К полномочиям ФСС относятся реабилитация инвалидов и граждан, получивших профзаболевания и травмы на производстве, выплаты по больничным листам и другие. Поэтому предлагаемый вариант – перевести обслуживание северных территорий края в Арсеньевский филиал – создаст для населения большие проблемы. Сергей Слепченко отметил, что закрытия филиала ФСС в Дальнегорске допустить нельзя.

"Готов обратиться к коллегам с тем, чтобы вынести этот вопрос на ближайшее заседание комитета ЗС по социальной политике и защите прав граждан. Хотелось бы услышать аргументы руководства Приморского регионального отделения Фонда соцстрахования: как можно сокращать филиал в районах, где трудная транспортная доступность, тяжелые и опасные производственные факторы", — высказал свою позицию парламентарий.

Депутат Думы Дальнегорска Елена Химиченко привлекла внимание Сергея Слепченко к вопросу социальной поддержки доноров. Она отметила, что до 2016 года статус "Почетный донор" автоматически давал право на получение звания "Ветеран труда". В настоящее время, в связи с изменением законодательства, установление дополнительных гарантий Почетным донорам перешло на уровень регионов.

"Звание "Почетный донор" получают люди, безвозмездно сдавшие 40 раз кровь либо 60 раз плазму. За каждым донором – спасенные жизни. Хотелось бы, чтобы заслуги доноров были отмечены на уровне региона. Думаю, они достойны звания "Ветеран труда Приморского края". Социальная поддержка таким людям необходима", — пояснила депутат местного представительного органа.

Сергей Слепченко поддержал эту идею. Он предложил Думе Дальнегорского городского округа разработать проект соответствующего нормативно-правового акта и выйти с законодательной инициативой в ЗС ПК.

Все прозвучавшие в ходе личного приема вопросы и предложения, краевой депутат взял на контроль.

Ряд актуальных для городского округа аспектов Сергей Слепченко обозначил в ходе встречи с депутатами местной думы. Он отметил, что край выполняет все обязательства, связанные с краевыми целевыми программами. Дальнегорскому городскому округу ежегодно выделяются средства на асфальтирование дорог, создание комфортной городской среды, капитальный ремонт образовательных, культурных, спортивных учреждений. А в июньской корректировке краевого бюджета прописана строка о финансировании проектно-изыскательских работ по строительству в Дальнегорске крытого ледового катка.

Сергей Слепченко также отметил активное участие дальнегорских депутатов в законотворческой деятельности. "От городской думы в краевое Законодательное собрание регулярно поступают инициативы по принятию новых нормативно-правовых актов или внесению поправок в существующие. Такое взаимодействие местной и краевой власти очень важно, оно на пользу нашим жителям", — сказал депутат.