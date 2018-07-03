Хапочкин: Мы продолжим расширять категории пенсионеров, получающих сахалинские доплаты

Андрей Хапочкин. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы

С 1 июля вступил в силу областной закон по повышению региональных доплат к пенсии почти в пять раз (ФОТО)

3 июля, PrimaMedia. Очередное заседание рабочей группы по изучению вопроса установления доплат к пенсии островных пенсионеров состоялось во вторник, 3 июля, в Сахалинской областной думе. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу думы.

Сформированные членами рабочей группы предложения приносят свои плоды. С 1 июля вступил в силу областной закон, согласно которому для пенсионеров, проработавших в островном регионе 40 и более календарных лет и проживающих на территории области, региональные доплаты к пенсии будут увеличены почти в пять раз. Достигнут размера — пять тысяч рублей в квартал.

Напомним, что этот вопрос, инициированный фракцией "Единая Россия" и общественной организацией "Совесть", вызвал одобрение ветеранских общественных организаций и поддержан губернатором Сахалинской области. Законопроект был принят в первом чтении 16 июня, а сегодня был рассмотрен во втором чтении комитетом по социальной политике. Принятие законопроекта в качестве Закона Сахалинской области планируется на ближайшем заседании. Оно состоится уже на этой неделе — 5 июля.

"Работа эта кропотливая и очень ответственная, так как мы не можем сначала обещать, а потом сказать, что денег не хватило. Мы ведь почти три с половиной месяца шли к окончательному решению: искали, перепроверяли данные пенсионного фонда, министерства соцзащиты и так далее. В конечном итоге мы пришли к выводу: кого и в каком объеме должны поддержать", – сказал областной депутат Виталий Гомилевский.

Кроме того, на текущем заседании члены рабочей группы выдвинули еще одну инициативу, которую обсудили на недавней встрече с главой региона и островными "единороссами".

Как пояснил председатель Сахалинской областной думы и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Хапочкин, второй этап совместной работы с общественниками предполагает доплату еще одной группе сахалинских пенсионеров, имеющих от 30 до 40 лет трудового стажа.

"Предварительно для категории пенсионеров, имеющих трудовой стаж 30-35 лет, доплата к пенсии может составить 3 тысячи рублей в квартал, а для категории, имеющих трудовой стаж 35-40 лет, — 4,5 тысячи рублей за квартал", — пояснил спикер островного парламента.

Помимо этих предложений, дискуссию вызвали и другие предложения и мнения. Одно из них, по словам депутата Александра Болотникова, "увязать" доплату за трудовой стаж с прожиточным минимумом в Сахалинской области.

"Мы должны обсудить все мнения и вынести общее согласованное решение, — подчеркнул Виталий Гомилевский. — Поэтому мы расширили состав рабочей группы, включили в нее представителей практически всех общественных организаций, защищающих права людей пожилого возраста. Это люди, за которыми стоят конкретные дела и общественное доверие".

Заседание. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы Заседание. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы Заседание. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы Заседание. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы Заседание. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы Заседание. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы Заседание. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы Заседание. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы Заседание. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы Заседание. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы 1 / 10

Кроме того, в Сахалинской областной думе сегодня создали еще одну рабочую группу для обсуждения и рассмотрения федерального проекта закона, касающегося изменений параметров пенсионной системы. В нее также вошли многие известные и уважаемые в островном регионе политики и общественные деятели. Первое заседание сформированной рабочей группы пройдет в региональном парламенте в ближайшую среду.

По мнению спикера Сахалинской областной думы Андрея Хапочкина, это законопроект требует максимального и широкого общественного обсуждения. Одной из открытых дискуссионных площадок станет островной парламент.

Напомним, сегодня в Сахалинской области проживает более 160 тысяч пенсионеров. Из них 27,5 тысячи сахалинцев и курильчан имеют стаж работы 40 и более лет; более 14 тысяч островитян — со стажем 30 и более лет; 7 тысяч человек имеют трудовой стаж 20 и более лет.