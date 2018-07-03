Российские моряки с застрявшего в Японии судна вернулись домой

На Tredecim остается заменивший вернувшийся экипаж моряк

3 июля, PrimaMedia. Трое российских моряков с судна Tredecim, которое было брошено судовладельцем в японском порту, вернулись на родину. Об этом заявил председатель Российского профсоюза моряков Николай Суханов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

"Трое российских граждан вернулись в Россию, вчера поздно вечером они сошли с парохода", — рассказал Суханов в комментарии ТАСС. Он уточнил, что сейчас моряки находятся на Сахалине. На судне остается заменивший вернувшийся экипаж моряк.

Россияне обратились в генконсульство РФ и Российский профсоюз моряков с просьбой о репатриации в середине июня. Тогда стало известно, что зарегистрированное в Танзании судно получило повреждение в проливе Лаперуза и было отправлено на ремонт в Японию. В порту остались четыре члена экипажа, трое из которых россияне. Около полугода они не получали зарплату, а затем начались перебои с поставкой продовольствия на судно.