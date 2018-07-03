«Звери зовут»: как спасают животных в Центре реабилитации «Тигр» в Приморье

Осиротевший косуленок Яшка гуляет по территории базы отдыха около Центра. Фото: ИА PrimaMedia

За 7 лет работы госпиталь вылечил, перевоспитал и выпустил в дикую природу несколько десятков хищников, копытных и даже пернатых (ФОТО)

3 июля, PrimaMedia. Амурский тигр − одна из самых больших кошек в мире. Вес уссурийского хищника может достигать 400 килограммов, а длина тела – 2 метров. Такой крупный зверь на самом деле беззащитен: он сталкивается с браконьерами, страдает от антропогенных воздействий, но и нередко просит помощи у человека. Для того чтобы сохранить и восстановить популяцию краснокнижных хищников, в 2012 году в селе Алексеевка Приморского края был создан Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). За 7 лет работы специалисты звериного госпиталя вылечили, перевоспитали и выпустили в дикую природу несколько десятков хищников, копытных и даже пернатых. Как устроена работа центра, кто и как спасает беззащитных животных – в материале ИА PrimaMedia.

МРОО "Центр "Тигр" открыли в сентябре 2012 года совместно со специнспекцией "Тигр" и институтом проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова при поддержке Русского географического общества.

Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных. Фото: ИА PrimaMedia Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных. Фото: ИА PrimaMedia Разговор с ветеринаром МРОО «Центр «Тигр» Екатериной Блидченко. Фото: ИА PrimaMedia Осиротевший косуленок Яшка. Фото: ИА PrimaMedia Косуленок Яшка любит гулять по территории Центра. Фото: ИА PrimaMedia Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

– Мы работаем с департаментом охотнадзора Приморского края, который занимается решением конфликтных ситуаций с хищниками. Они приезжают на место обнаружения животного, анализируют обстановку, собирают информацию от местных жителей и охотоведов, отлавливают животное и передают его нам в Центр для дальнейшей работы, – рассказала зоолог, ветеринар МРОО "Центр "Тигр" Екатерина Блидченко.

В центр поступают животные, вынужденно изъятые из дикой природы, чаще всего это малыши, оставшиеся без матерей, и раненые животные. Звери попадают в беду в труднодоступных местах уссурийской тайги. Их обнаруживают в петлях, капканах, раненых и истощенных. И многим из них требуется скорая ветеринарная помощь.

На почти трех гектарах леса обустроены шесть просторных вольеров разного размера – в маленьких животные проходят карантин, в больших – живут, охотятся и подготавливаются к выпуску. Рядом с вольерами располагается ветеринарный дом, где специалисты осматривают зверей и при необходимости проводят операции травм различной степени тяжести. Также на территории есть карантинный дом и пункт наблюдения. Там за животными дистанционно следят по видеокамерам и ведут анализ поведения.

Всего в центре на постоянной основе работают шесть сотрудников – в их числе ветеринары, зоологи и специалисты, работающие непосредственно с документами по краснокнижным животным. В особых случаях для проведения более сложных операций в Центр дополнительно приезжает команда специалистов – реаниматологи и хирурги.

Передвижная ветклиника. Фото: ИА PrimaMedia Ветеринар МРОО «Центр «Тигр» Екатерина Блидченко и ворона Гимли. Фото: ИА PrimaMedia Слепая ворона Гимли. Фото: ИА PrimaMedia Косуленок Яшка питается кашей и морковкой. Фото: ИА PrimaMedia Ящик для средств около визит-центра. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Неподалеку от центра для приема гостей и переговоров с партнерами на территории базы отдыха работает визит-центр. Здесь же на случай выезда и осмотра животного на месте всегда наготове передвижная ветклиника.

– Сотрудники центра оказывают содействие органам государственной власти субъектов РФ и ООПТ федерального значения в урегулировании конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком. Работа с дикими животными происходит, как правило, в экстремальных условиях – это бездорожье, удаленность от населенных пунктов, неблагоприятные климатические условия. Для таких случаев у нас есть передвижная ветеринарная клиника, обустроенная на базе КамАЗа. По приезду на место вызова мы проводим ветеринарный осмотр. Первичный осмотр очень важен, поскольку мы можем представить примерный план работы с животным. Ветклиника в кузове разделена на два блока: помещение для осмотра и при необходимости оказания первой помощи животным, второе помещение для ночевки ветеринаров на случай экстремальных условий, – сказала Екатерина Блидченко.

Реанимационный складной стол для проведения операций. Фото: ИА PrimaMedia Ветклиника в кузове КамАЗа разделена на два блока. Фото: ИА PrimaMedia Помещение для осмотра и при необходимости оказания первой помощи животным. Фото: ИА PrimaMedia Второе помещение для ночевки ветеринаров. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Ежегодно из дикой природы человеком изымаются амурские тигры, временно неспособные выжить в естественных условиях. В последнее время участились подобные ситуации и с дальневосточными леопардами.

– Часть этих животных возможно реабилитировать, и после выпуска в дикую природу они способны к самостоятельной жизни. Другие, как например, леопард, спасенный нами не так давно, после операции на лапе и ампутации пальцев сможет жить только под присмотром человека. Мы передали его в московский зоопарк. Нуждаются во временной реабилитации и тигрята, по какой-либо причине оставшиеся без матери. Информация о существовании таких тигров обычно поступает из различных районов от местных жителей или охотников. Такие тигрята обычно досаждают охотникам, ходят по их тропам, снимают приманку с капканов, подходят к охотничьим зимовьям, помойкам, перестают бояться людей, – добавила ветеринар.

Зоолог отметила, что с 2012 года больше 15 тигров прошли здесь лечение и реабилитацию. Выпустили в дикую природу уже 10. Сейчас в центре находится тигриная семья — мама и две дочки. Тигрица в этом году создала конфликтную ситуацию под Уссурийском.

– Причина, почему она стала охотиться на собак около частных домов, до конца не ясна, но мы понимаем, что это ее охотничья стратегия и, к сожалению, для дикого тигра это проблема. Сейчас семья находятся в вольере, кормим их живыми кормами, соблюдаем все условия дикой природы. С самкой продолжим работать дальше. А тигрят будем выпускать весной следующего года, когда им будет около двух лет. Именно в этом возрасте мы проводим выпуск тигрят. А маму мы пока не готовы выпускать, потому что может случиться рецидив, она опять будет охотиться на собак, а где собаки там и люди. Этого нельзя допустить. Наша работа заключается в том, чтобы выявить животных с патологиями и провести работу с поведенческой проблемой. Окончательное решение по ней мы еще не приняли, будем анализировать дальше.

Самым первым пациентом нашего центра в 2012 году стала тигрица Золушка. Ее привезли в тяжелом состоянии, истощенную, с обмороженными конечностями, но она выжила, благодаря профессиональной работе ветеринаров. Этот успешный выпуск после тяжелой операции и года реабилитации стал известен на весь мир. На данный момент она живет в Еврейской автономной области. С тех пор ежегодно к нам попадают и осиротевшие тигрята, и взрослые конфликтные тигры. Для каждого животного мы продумываем программу содержания. Раненое животное лечим и восстанавливаем, осиротевшего зверя — выращиваем, а взрослых тигров перевоспитываем, если они ведут себя в естественной среде не так как заложено природой. Центр оправдывает свою работу, потому что потребность до сих пор остается, – рассказала Екатерина Блидченко.

По словам зоолога, в Центре в отличие от зоопарка создают условия повторяющие естественную среду обитания хищников.

– В отличие от зоопарков мы минимизируем, а иногда и вовсе исключаем контакт с людьми. То есть определенный сотрудник работает с животным на протяжении всего времени, чтобы других людей зверь не знал. Это важный нюанс для всех программ по реинтродукции тигров. Хищников мы кормим оленями, кабанами и кроликами в зависимости от размера и возраста животного. Это также отличает нашу работу от зоопарка.

Мы сохраняем естественное поведение животных и стараемся создать условия, чтобы оно развивалось в норме – моделируем параметры из дикой природы. И что немаловажно – абсолютно каждого зверя выпускаем в естественную среду обитания.

Помимо тигров у нас в Центре еще были леопарды, медведи, лев. Также мы оказываем помощь копытным, и не так давно у нас появилось новое направление – птицы. Мы хотим его и дальше развивать. Животных можем принять пока не всех. Птиц очень много, которые нуждаются в помощи, но так как мы только начали заниматься этим направлением – пока у нас два вольера и они оба заняты. В них живут сова и ворона, – поделилась Екатерина.

Косуленок Яшка остался без мамы. Фото: ИА PrimaMedia Прогулка по территории. Фото: ИА PrimaMedia Гости Центра могут отдохнуть на территории. Фото: ИА PrimaMedia Можно полюбоваться рекой. Фото: ИА PrimaMedia Рядом с центром есть озеро. Фото: ИА PrimaMedia Рядом с центром есть озеро. Фото: ИА PrimaMedia Любой желающий может пожертвовать деньги Центру. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 7

Работа межрегиональной общественной организации была бы невозможна без финансирования. В этом, по словам ветеринара, помогают фонды, предприниматели и неравнодушные граждане. А в этом году "Тигру" удалось получить президентский грант и обеспечить средствами Центр на целый год.

– У нас нет государственного финансирования, поэтому мы постоянно находимся в поиске средств. Есть фонды, которые нас поддерживают АНО "Центр Амурский тигр", Всемирный фонд дикой природы (WWF), зарубежный партнер фонд "Alta". В этом году мы функционируем при поддержке Фонда президентских грантов. Нам удалось его выиграть и это очень приятно. Средства гранта направляем на функционирование центра и на зарплату сотрудникам. А наши партнеры из Фондов охраны дикой природы покрывают расходы на кормление животных. Кроме того, очень много неравнодушных граждан, которые поддерживают наших животных. Вообще все медведи выкормлены за счет обычных людей. В этом году, кстати, мы выпустили шесть медведей. Последние поехали на выпуск в Хабаровский край и в Южную Корею, – отметила Екатерина Блидченко.

Для тех, кто хочет финансово помочь центру – может зайти в раздел на сайте и сделать перевод.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.



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