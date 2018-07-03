Председатель ЗС ПК Александр Ролик вручил мировым судьям Почетные грамоты и благодарности Заксобрания. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Председатель краевого парламента Александр Ролик вручил мировым судьям Почетные грамоты и благодарности Заксобрания

3 июля, PrimaMedia. 15-летие начала работы мировой юстиции отметили в Приморском крае. За добросовестную работу, высокий профессионализм, личный вклад в обеспечение защиты прав и свобод граждан председатель краевого парламента Александр Ролик вручил мировым судьям Почетные грамоты и благодарности Законодательного собрания Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

В торжественном собрании приняли участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, и.о. председателя Приморского краевого суда, председатель Совета судей Приморского края Александр Дорохов, мировые судьи судебных участков Приморья.

Напомним, в апреле 2002 года был принят закон "О мировых судьях в Приморском крае", в августе того же года – краевой закон "О судебных участках и должностях мировых судей" и 1 июля 2003 года мировые судьи официально приступили к осуществлению правосудия на территории Приморья.

"За это время институт мировых судей доказал свою состоятельность как надежный защитник прав, свобод и интересов граждан", – отметил, обращаясь к судейскому сообществу, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Как подчеркнул в своем выступлении и.о. председателя Приморского краевого суда, председатель Совета судей Приморского края Александр Дорохов, благодаря работе мировых судей за прошедшие 15 лет удалось повысить авторитет судебной власти среди населения Приморского края, максимально приблизить свершение правосудия к гражданам и снизить при этом нагрузку на судей районных и городских судов. В масштабе ДФО мировые судьи Приморского края занимают лидирующие позиции по уровню служебной нагрузки и количеству рассмотренных судебных дел. Об этом же говорят и данные судебной статистики, согласно которой за прошедшие 15 лет мировыми судьями края рассмотрено порядка четырех с половиной миллионов дел и материалов.

О том, что мировая юстиция – важнейший элемент судебной системы нашего государства, говорил и председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик. Он подчеркнул, что за прошедшие годы сложилось тесное взаимодействие Законодательного собрания Приморского края и судебной системы в сфере мировой юстиции.

"Нами ежегодно корректируется закон "О мировых судьях в Приморском крае". Пожалуй, самым серьезным изменением стало увеличение срока полномочий мировых судей при их первом назначении на должность — с 3 до 5 лет и при их повторном назначении — с 5 до 10 лет", — отметил Александр Ролик.

Спикер краевого парламента добавил, что принимая год назад данные изменения, депутаты понимали, как важно повысить привлекательность мировой юстиции для квалифицированных кадров, дать гарантии независимости мировых судей, создать условия, исключающие возможность оказания влияния на работу мирового судьи извне.

Александр Ролик отметил, что в профильный закон также вносились изменения, касающиеся правового положения работников аппарата мировых судей. В частности, была разграничена их подчиненность в части прохождения государственной гражданской службы и выполнения функций по обеспечению работы мирового судьи, четко закреплена принадлежность аппарата мировому судье. "Помимо этого на последнем заседании Законодательного собрания Приморского края 27 июня 2018 года внесены изменения, направленные на совершенствование организационного обеспечения деятельности мировых судей", — добавил он.

За добросовестную работу, высокий профессионализм, личный вклад в обеспечение защиты прав и свобод граждан председатель краевого парламента вручил мировым судьям, добившимся высоких показателей в своей деятельности, Почетные грамоты и благодарности Законодательного собрания Приморского края.