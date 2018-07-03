Общество. 14:35

За онлайн-торговлю редкими животными будут наказывать тюремными сроками

Одновременно преступника еще могут оштрафовать на 1,5 млн рублей

3 июля, PrimaMedia. За торговлю редкими животными в интернете теперь можно получить реальный срок. Президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за это преступление, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Документ, который подписал Путин, вносит изменения в статью 258.1 Уголовного кодекса. Она предполагает наказание за незаконную добычу, покупку, продажу, перевозку и даже пересылку особо ценных диких животных.

Путин ужесточил ответственность за торговлю редкими животными.

Это относительно новая статья — в УК она появилась в июле 2013 года. Однако до сих пор внимание не акцентировалось на продаже этих животных через интернет. И из-за этого возникали разного рода юридические коллизии.

По новому закону, нелегальная покупка или продажа некоторых зверей через Сеть наказывается в худшем случае четырьмя годами заключения. Одновременно преступника еще могут оштрафовать на 1,5 млн рублей. Для должностного лица срок выше — до шести лет со штрафом до 3 млн. Если же в схеме задействована организованная группа, то санкция еще более жесткая — до девяти лет лишения свободы.

Статья 258.1 касается не всех животных, включенных в Красную книгу России или в международную конвенцию СИТЕС, а, как пояснили порталу iz.ru в пресс-службе Минприроды, только тех, кто находится в списке особо ценных. Этот перечень правительство утвердило в октябре 2013-го.

В него входят семь млекопитающих (например, амурский тигр, сайгак, снежный барс, белый медведь, леопард), четыре птицы (все из отряда соколообразных) и 11 рыб, в основном осетровые. Речь идет не только о самих животных, но и частях их тел (лапы, рога) и дериватах (икра, яйца, а также настойки и мази, которые производятся с использованием их тканей и органов).

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