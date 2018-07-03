Ремонт дорог в Артеме. Фото: Светлана Агафонова

Ремонт дорог идет полным ходом в городе Артеме

Работы ведутся сразу по нескольким программам

3 июля, PrimaMedia. Все больше отремонтированных дорог появляется в Артеме, некоторые объекты уже сданы. Работы ведутся сразу по нескольким программам, что позволяет охватить большее количество требующих ремонта магистралей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Так, завершился ремонт дороги по улице Урицкого и межквартального проезда от дома №5 по ул. Урицкого до дома №36 по ул. Лазо. На этих объектах в местах провалов было отремонтировано асфальтобетонное покрытие, произведено устройство подстилающего и выравнивающего слоев основания и укладка нового асфальта. Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия – 1552 кв. метров. Деньги на работы выделялись из местного бюджета в размере 1,9 млн рублей в рамках муниципальной программы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения.

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Кроме того, строители завершили работы по благоустройству тротуара в районе домов № 31 и 33 по ул. Братской. Здесь также появился новый асфальт и бордюры. Из местного бюджета на ремонт 313 кв. метров тротуара было выделено 916 тысяч рублей. Работы на этих объектах завершены в срок.

К середине июля, если погодные условия не внесут свои коррективы, в соответствие с контрактом подрядчик должен завершить ремонтные работы на дорогах по улицам Куйбышева, Мурманской, Черноморской. Все эти автомобильные дороги приводят в порядок в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

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Проект позволяет сделать все больше дорог АГО комфортными и безопасными для жителей округа. Всего в рамках проекта в АГО отремонтируют 50,5 тысяч кв. метров автомобильных дорог на общую сумму 136 млн рублей. Основная часть этих денег – это средства федерального бюджета в размере 68 млн. рублей, но есть и средства местного бюджета — почти 14 млн рублей, и более 54 млн рублей выделено из краевого бюджета.

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