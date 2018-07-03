Сила Афин: мировые эксперты признали Tigre de Cristal лучшим российский курортом

Tigre de Cristal. Фото: ИА PrimaMedia

«Туристический Оскар» международной премии World Travel Awards-2018 получил первый резидент ИРЗ "Приморье"

3 июля, PrimaMedia. Гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal Hotel & Resort ("Джи1 Интертейнмент") — первый резидент интегрированной развлекательной зоны "Приморье" — стал победителем международной премии World Travel Awards-2018 (WTA) в категории "Ведущий Российский Курорт 2018". Торжественное награждение представителей комплекса прошло в субботу, 30 июня, в Афинах, сообщает ИА PrimaMedia.

Вторая номинация в престижной премии принесла Tigre de Cristal первый "туристический Оскар". Как отметил исполнительный директор "Джи1 Интертейнмент" Стелиос Тсифетакис, награда такого уровня – важнейшее событие не только для самого комплекса, но и для индустрии туризма всего Дальнего Востока.

"Команда Tigre de Cristal вкладывает много сил и труда в любимое дело, поэтому нам особенно приятно, что наши старания были оценены ведущими мировыми специалистами туристической отрасли. Звание лучшего курорта России – большая честь для нас, и мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы развивать индустрию туризма в Приморье на высоком уровне. Искренне благодарю каждого, кто отдал за нас свой голос".



Исполнительный директор "Джи1 Интертейнмент" Стелиос Тсифетакис. Фото: предоставлено Tigre de Cristal

Награды WTA присуждаются популярным туристическим направлениям по всему миру, а также тем, которые, по мнению авторитетных экспертов туристической отрасли, являются наиболее перспективными на ближайшее десятилетие. Впервые Tigre de Cristal был номинирован на премию WTA в 2017 году, спустя всего два года после открытия, в категории лучших отелей России.



Вице-президент гостично-ресторанного направление Tigre de Cristal Теодор Терзопулос, исполнительный директор "Джи1 Интертейнмент" Стелиос Тсифетакис (в центре), президент и основатель World Travel Awards Грекхем Кук. Фото: предоставлено Tigre de Cristal

Сегодня Tigre de Cristal – это уже неотъемлемая составляющая развлекательной индустрии в России. Здесь на огромной территории расположились 226 слот-машин, 53 стола для игры в Американскую рулетку, Русский Покер, Блэкджек, Сик Бо, Техасский Холдем и Баккару. Комплекс также включает в себя пятизвёздочный отель с современными номерами и люксовыми апартаментами, рестораны авторской и паназиатской кухни, тематические бары.

Справка: премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма. Она вручается по итогам голосования тысяч туристов и специалистов индустрии. Президент и основатель WTA – Грекхем Кук.