Бизнес. 18:40

Более 65 млрд рублей прячет население Приморского края в банках

В мае жители отнесли на депозиты более 1,4 млрд рублей

3 июля, PrimaMedia. Жители Приморского края понесли свои деньги в банки. За май сумма на депозитах выросла более чем на 1,4 млрд рублей и составила более 65 млрд рублей, что на 1 млрд больше по сравнению с началом года, следует из данных Центробанка, сообщает ИА PrimaMedia.

Валютные вклады также показывают рост: на 1 июня их стало более 6,4 млрд рублей, что на 25 млн больше, чем в мае и почти на 230 млн больше по сравнению с началом года.

Половина вкладов размещена на срок от полугода до года. По данным Центробанка, средневзвешенная процентная ставка по вкладам физических лиц в рублях в мае составляла 5,6% (на срок от 31 до 90 дней), 6,9% (от 91 до 180 дней), 6,7% (от 181 дня до 1 года).

Согласным данным опроса ВЦИОМ, более 50% населения России все свободные денежные средства по-прежнему предпочитают хранить в банках. Кредитные учреждения, несмотря на череду отзывов лицензий, вызывают у россиян доверие. С начала текущего года отношение жителей России к банкам примерно одинаковое: свыше половины населения страны доверяет сбережения банковским структурам. При этом, по данным ВЦИОМ, 66% опрошенных стремятся сократить свои расходы для экономии финансов. Одновременно 25% респондентов выразило мнение о необходимости тратить свободные денежные активы как можно скорее.

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