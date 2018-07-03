От ЛДПР на выборы в парламент Приморья по Уссурийску пойдет медийщик

Выборы. Фото: ИА PrimaMedia

Кандидатуру местного депутата Романа Мелешкина партийцы поддержали единогласно

3 июля, PrimaMedia. ЛДПР определилась с кандидатом на дополнительные выборы депутата Заксобрания Приморья по округу №6 (Уссурийск). Партию представит депутат местной думы, владелец франшизы радиостанции "Ретро FM" в Уссурийске Роман Мелешкин, сообщает ИА PrimaMedia.

Мандат в Заксобрании края по Уссурийску стал вакантным после того, как прежний депутат по этому округу Александр Костенко был назначен на должность вице-губернатора Приморья.

На выходных конференции по выдвижению кандидатов провели ЛДПР и "Единая Россия". Единороссы утвердили кандидатом в депутаты по одномандатному округу №6 генерального директора сети супермаркетов "Фреш25" Юлию Марченко. Ранее она принимала участие в праймериз и набрала 2,7 тысячи голосов, что принесло ей победу. Ее считают близкой главе Уссурийска Евгению Коржу. Опыт участия в избирательных кампаниях у Марченко отсутствует.

От ЛДПР выдвинулся опытный местный политик, депутат Думы Уссурийска Роман Мелешкин. В 2016 году он баллотировался в Госдуму по Артемовскому округу и в Заксобрание, как в составе списка ЛДПР, так и в качестве одномандатника. В обоих случаях показал третий результат.

По профессии Роман Мелешкин автослесарь. Также окончил Биробиджанский сельскохозяйственный техникум по специальности ветеринарный фельдшер и Приморскую государственную сельхозакадемию в Уссурийске, где получил специальность ветеринарного врача. Однако свою профессиональную деятельность в дальнейшем связал с медиасферой. В период с 2008 года по 2013 год работал коммерческим директором ООО "Радио-Ком". С 2013 г. по настоящее время — учредитель и генеральный директор ООО "Радиус", которое вещает на территории Уссурийска радиостанцию "Ретро FM".

"Я и Андрей Андрейченко получили единогласную поддержку от однопартийцев", — отметил Роман Мелешкин в беседе с ИА UssurMedia. Депутат Государственной думы Андрей Андрейченко был выдвинут кандидатом в губернаторы Приморского края.

Роман Мелешкин, депутат Думы УГО. Фото: из личного архива Роман Мелешкин, депутат Думы УГО. Фото: из личного архива 1 / 2

Напомним, что досрочные выборы главы края и депутатов по двум округам в Законодательное собрание пройдут 9 сентября 2018 года.