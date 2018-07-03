Администрация Приморья возвращается к приватизации спустя 10 лет

Администрация края будет продавать ненужные объекты. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Два "ненужных" здания во Владивостоке планируется выставить на продажу в следующем году

3 июля, PrimaMedia. Администрация края решила спустя 10 лет возобновить в Приморье программу приватизации краевого имущества. Сейчас план рассчитан на 2019 и частично на 2020 и 2021 года. Причем два объекта, попадающие под этот проект, находятся во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

— Программа приватизации у нас не принималась порядка 10 лет. За этот период времени скопилось очень много имущества, которое неэффективно в настоящий момент используется, а во многих случаях просто разрушается, — рассказал на заседании комитета Законодательного собрания по экономической политике и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Александр Подольский. — Данной программой приватизации мы бы хотели решить сразу несколько задач. Первая – это, естественно, пополнение бюджета Приморского края в результате реализации имущества, а вторая — повышение эффективности управления имуществом края.

Так, к приватизации в 2019 году предлагают сразу несколько объектов, два из которых находятся во Владивостоке. Это здания по адресу Всеволода Сибирцева, 9, и Луцкого, 8. Оба объекта находятся в ведении департамента дорожного хозяйства и приобретались при строительстве моста через бухту Золотой Рог. Здание на Луцкого, 8, неоднократно предлагалось в пользование различным предприятиям и учреждениям, но в связи с тем, что это объект культурного наследия, на его восстановление нужна крупная сумма, которую инвесторы вкладывать не готовы. Сейчас объект пустует.

Здание по адресу Всеволода Сибирцева, 9, – это дом на шесть квартир. В настоящий момент объект используется организацией, которая занимается эксплуатацией моста через Золотой Рог. Как отметил Александр Подольский, эти помещения пока что еще пригодны для проживания, однако ни холодной, ни горячей воды в здании нет, а отопление осуществляется с помощью электроприборов.

Кроме этого, в программу приватизации вошла недостроенная школа в Лесозаводске, нежилое помещение в пгт Ярославский Хорольского района, здание по улице Ленина в Уссурийске, закрепленное за одним из местных колледжей, а также гараж в городе Спасск-Дальний и 2% акций акционерного общества Федеральная фондовая корпорация. Она занимается оценкой объектов недвижимости, консультированием по поводу аренды объектов недвижимости. Компания 1995 года, акции попали в администрацию в начале 2000-х.

— Оценка объектов будет проходить непосредственно перед принятием решения о приватизации каждого из них, — отметил и.о. директора департамента имущественных отношений. — По нашим предварительным подсчетам, приватизация данных объектов принесет в бюджет края порядка 36 млн рублей.

Он также подчеркнул, что в программу на данный момент включены только те объекты, которые уже практически готовы к приватизации: под ними оформлены земельные участки, они выведены из под образовательных учреждений, а их целевое назначение уже изменено. Предполагается, что в будущем их число увеличится.