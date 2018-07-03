У злостного должника в Приморье приставы арестовали трехкомнатную квартиру

Замок. Фото: ИА PrimaMedia

Это первый подобный случай в практике Примтеплоэнерго

3 июля, PrimaMedia. Трехкомнатная квартира площадью 45 кв. метров в поселке Хрустальный Кавалеровского теплового района арестована судебными приставами у должника Примтеплоэнерго. Долг собственника квартиры перед предприятием составил 323 тысячи рублей. Случай с арестом жилой недвижимости в практике Примтеплоэнерго первый, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу КГУП "Примтеплоэнерго".

Долг собственника квартиры перед предприятием составил 323 тысячи рублей. Данный абонент предприятия после приобретения собственности и открытия лицевого счета ни разу не оплачивал услуги теплоснабжения. Долги копились в течение нескольких лет. Теперь у неплательщика есть только 10 дней для погашения долга. В случае неоплаты установленной суммы приставы начнут оформлять документы для проведения процедуры реализации арестованной недвижимости в счет погашения долга.

По словам начальника управления сбыта Примтеплоэнерго Владимира Машегирова, это не единственный объект жилой недвижимости, находящийся в собственности у данного должника: кроме арестованного жилья у неплательщика есть еще одна квартира, в которой он проживает. Это и дало основание судебным приставам произвести арест квартиры.

"В случаях, когда должник является собственником двух и более объектов недвижимости и сумма долга близка к стоимости собственности, судебные приставы имею право наложить арест на эту недвижимость для последующей ее продажи. Такая же норма права относится и к долям на недвижимое имущество", — отметил он.

Случай с арестом жилой недвижимости в практике Примтеплоэнерго первый.

"Мы вынуждены применять жесткие меры, так как растущая задолженность перед предприятием мешает его основной деятельности. В настоящее время предприятие активно готовится к предстоящему отопительному сезону, идет реализация ремонтной программы и закупка топлива, нам нужно ремонтировать котельные и теплотрассы. Вместе с тем дебиторская задолженность населения на сегодняшний день составляет 2,4 млрд рублей. Это огромная сумма", — сообщил Владимир Машегиров.

По его словам, совместные рейды юрисконсультов Примтеплоэнерго и судебных приставов проходят регулярно во всех филиалах предприятия. Всего за прошедший период года арестованы 16 автомобилей, а также девять объектов нежилой недвижимости, в том числе три магазина.

Напомним, что к должникам по коммунальным услугам применяются жёсткие меры: помимо запретов на выезд за рубеж, производится арест движимого и недвижимого имущества, банковских счетов, направляются исполнительные документы работодателю для удержания средств из доходов должника и вводится запрет на регистрационные действия с недвижимостью.

Если сумма долга по коммунальным платежам составляет свыше трёх тысяч рублей, в отношении неплательщика возбуждается исполнительное производство, далее об этом уведомляются и взыскатель и должник, после чего дается срок на добровольное погашение задолженности. Абоненты предприятия должны помнить, что в случае отказа оплатить просроченную задолженность, судебные приставы будут применять принудительные меры.