санкции за неуплату штрафов. Фото: ИА PrimaMedia
Общая дорога

15 суток за неуплату штрафа и другие санкции в отношении должников

Объясняем понятным языком законы административного кодекса правонарушений

3 июля, PrimaMedia. Взыскания, тюрьма или авось сгорит. Корреспондент ИА PrimaMedia разобрался, что грозит тем, кто пренебрегает уплатой штрафов и какие наказания предусмотрены законом.

Неуплата административного штрафа в срок обойдется в два раза дороже, но при этом не менее одной тысячи рублей. Альтернативой могут выступить арест на 15 суток, либо обязательные работы не менее 50 часов. По закону нарушителю дается 60 дней для выплаты долга перед государством для граждан России и один день со вступления в силу постановления для иностранных граждан.

Но для тех, кто оплачивает штраф в течение 20 дней, получает скидку в 50%. Это действует только для тех граждан, кто нарушил закон впервые за год. Нарушение считается повторным, если оно было совершено до истечения одного года после исполнения наказания по предыдущему. То есть, если вы один раз превысили скорость на 40 км/ч, то вы можете оплатить штраф со скидкой, но если в течение последующих 365 дней такое нарушение было совершено еще раз – скидки у вас не будет.

Судья, орган или должностное лицо, вынесший вам приговор, может отсрочить выплату штрафа на один месяц. При сложном финансовом положении вам могут дать рассрочку на штраф до трех месяцев.

Отсрочка или рассрочка не предусмотрена иностранным гражданам и лицам без гражданства за превышение скорости, незаконную перевозку людей, нарушение ПДД и другие подобные нарушения.

При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей.

По закону штраф "сгорает" через два года. Однако такой срок неприменим, когда водитель уклоняется от наказания, то есть проживает не по месту регистрации и его не могут уведомить о наличии штрафа. Однако, штрафы не успевают сгорать. При неуплате в законные 60 дней без отсрочки, дело должников передают судебным приставам. Если же в течение двух лет удается уклониться от штрафа, то в базе ГИБДД они числятся неоплаченными, но обязанность об их уплате истекает.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Общая дорога". Цели проекта — содействовать повышению культуры взаимодействия участников дорожного движения, достижению позитивных изменений в вопросах решения дорожных проблем Приморья.

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