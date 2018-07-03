Онлайн-кассы изъяли у малого бизнеса Приморья 400 млн рублей

Онлайн-кассы. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Эксперты прогнозируют, что государство от нововведения может получить обратный эффект - предприниматели уйдут в "тень"

3 июля, PrimaMedia. Предприниматели, работающие по патентной системе и ЕНВД, с 1 июля 2018 года были обязаны перейти на онлайн-кассы. Представители малого и микробизнеса уже потратили до 400 млн рублей на приобретение необходимого оборудования. Кроме дополнительных расходов введение онлайн-касс самому бизнесу ничего больше не принесет, считают эксперты. А государство, наоборот, может получить обратный эффект – часть бизнеса уйдет в тень, сообщает ИА PrimaMedia.

Поправки к 54-фз "О применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов" были приняты еще два года назад. Нововведение обязало отказаться от традиционных кассовых аппаратов в пользу онлайн-касс, позволяющих сделать процесс передачи данных в Федеральную налоговую службу проще и быстрее.

"Онлайн-кассы обязаны применять только те организации и ИП, которые имеют наемных работников и работают в сфере торговли, оказывают услуги общественного питания, а также имеют наемных работников и осуществляют торговлю с использованием торговых автоматов. Сегодня онлайн-кассы зарегистрировали 15 720 налогоплательщиков Приморья. При этом те, кто это сделал до 1 июля 2018 года, имеют право на получение налогового вычета до 18 тысяч рублей за каждую приобретенную онлайн-кассу", — уточнила Ирина Табакова, начальник отдела по работе с налогоплательщиками УФНС по Приморскому краю.

В Приморье у поставщиков стоимость online-кассы варьируется от 12 тыс. руб. до 50 тыс. рублей. Помимо самого устройства следует приобрести еще фискальный накопитель, цена которого составляет 6 тыс. рублей. Это устройство необходимо менять с периодичностью раз в 1-3 года. Кроме того, необходимо заплатить 3 тыс. рублей за подключение к оператору фискальных данных (ОФД) — компании оказывающей техподержку по вопросам контрольно-кассовых терминалов и передающей фискальные данные в налоговую. Также обязательна электронная цифровая подпись. Ее цена составляет 2 тыс. рублей. Таким образом, минимальные расходы конкретного предпринимателя на соответствие закону об онлайн-кассах составят 20-25 тыс. рублей.

То есть, на данный момент из оборота приморского бизнеса фактически одномоментно было изъято от 300 до 400 млн рублей на цели, которые бизнес пока не поймет.

Многие предприниматели столкнулись с рядом трудностей при внедрении касс у себя. Владелица небольшой пекарни во Владивостоке Ольга Макарова (хлебный павильон на остановке ДВПИ) пока не видит для себя плюсов.

"С кассами много проблем. Персонал у нас возрастной и обучать его работе с этими устройствами не так просто. Обучением продавщиц занимается администратор. Это отнимает много времени. К сожалению, работники допускают ошибки, например, пробивают не 60 рублей, а 6 тысяч. Сам аппарат нам обошелся в 20 тыс. рублей, а это существенные затраты для маленькой пекарни. Может, это и принесет кому-то пользу, но точно не нашей пекарне", — рассказала Макарова.

По мнению руководителя комитета по развитию женского предпринимательства приморского отделения общественной организации "Опора России" Ларисы Бутенко, внедрение онлайн-касс не поможет "серому" бизнесу выйти из тени, а наоборот лишь усугубит ситуацию с теневым сектором.

"Внедрение онлайн-касс никак не замотивирует легализоваться, — отмечает Бутенко. — Тем, чей бизнес приносит невысокий доход или имеет низкую маржинальность, приобретать кассовый аппарат стоимостью 18 – 20 тысяч накладно. Им проще уйти в тень, реализовывать свой товар через какую-нибудь соцсеть и не платить вообще никаких налогов".

Лариса Бутенко также считает, что это не единственные сложности, с которыми сталкивается предпринимательское сообщество в работе с онлайн-кассами, особенно в отдаленных районах края.

"По официальным данным, 87 процентов территории Приморья имеет устойчивое покрытие интернетом. Но, что мы имеем в реальности? Стоит отъехать от крупного населенного пункта несколько десятков километров и связь пропадает. Как владельцы какого-нибудь сельского продуктового магазина будут работать с онлайн-кассами, непонятно. Им проще реализовать товар, обходя закон", — добавила Бутенко.

В УФНС по Приморскому краю заявили корр. ИА PrimaMedia, что данная ситуация под контролем и совместно с администрацией края все населенные пункты разбили на две группы: удаленные и труднодоступные. "Предприниматели из труднодоступных населенных пунктов, то есть тех, где нет интернета, освобождаются от обязанности работы с онлайн-кассами. А налогоплательщики из удаленных населенных пунктов должны применять ККТ и в срок замены фискального накопителя, то есть раз в 1-3 года им следует сдать это устройство в УФНС", — отметили в надзорном органе.

Уклонистов, не желающих приобретать онлайн-кассы или делающих это не вовремя, будут наказывать. В УФНС намерены проводить по этому поводу проверки. Пока наказание понесли лишь те предприниматели, на которых пожаловались потребители, не получившие на руки чеки.

"Налогоплательщики, несвоевременно зарегистрировавшие онлайн–кассы до 1 июля, подлежат привлечению к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ. Штраф для юридических лиц составит от трех четвертых до одного размера суммы расчета, который был сделан без применения контрольно-кассовой техники, но не менее тридцати тысяч рублей. Как правило, в первый раз нарушитель получает предписание. Если ситуация повторяется, предприятие обязано заплатить штраф. Но мы стараемся не травмировать бизнес и пока предпринимателей слишком сурово не наказывали", — сообщили в ведомстве.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина подчеркнула, что не получила ни одной официальной жалобы от бизнес-сообщества Приморья по поводу онлайн-касс.

"По нашим данным все идет в штатном режиме. Единственное, последние недели в налоговой наблюдался ажиотаж, потому что многие предприниматели затянули с регистрацией онлайн-касс. Но, дефицита кассовых аппаратов сейчас нет, несмотря на то, что в России всего три компании занимается их производством, — сказала Шемилина и подчеркнула, что внедрение онлайн-касс, может быть, и полезным, но не для каждого бизнеса.