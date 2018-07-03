Онлайн-кассы изъяли у малого бизнеса Приморья 400 млн рублей

3 июля, PrimaMedia. Предприниматели, работающие по патентной системе и ЕНВД, с 1 июля 2018 года были обязаны перейти на онлайн-кассы. Представители малого и микробизнеса уже потратили до 400 млн рублей на приобретение необходимого оборудования. Кроме дополнительных расходов введение онлайн-касс самому бизнесу ничего больше не принесет, считают эксперты. А государство, наоборот, может получить обратный эффект – часть бизнеса уйдет в тень, сообщает ИА PrimaMedia.
Поправки к 54-фз "О применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов" были приняты еще два года назад. Нововведение обязало отказаться от традиционных кассовых аппаратов в пользу онлайн-касс, позволяющих сделать процесс передачи данных в Федеральную налоговую службу проще и быстрее.
"Онлайн-кассы обязаны применять только те организации и ИП, которые имеют наемных работников и работают в сфере торговли, оказывают услуги общественного питания, а также имеют наемных работников и осуществляют торговлю с использованием торговых автоматов. Сегодня онлайн-кассы зарегистрировали 15 720 налогоплательщиков Приморья. При этом те, кто это сделал до 1 июля 2018 года, имеют право на получение налогового вычета до 18 тысяч рублей за каждую приобретенную онлайн-кассу", — уточнила Ирина Табакова, начальник отдела по работе с налогоплательщиками УФНС по Приморскому краю.
В Приморье у поставщиков стоимость online-кассы варьируется от 12 тыс. руб. до 50 тыс. рублей. Помимо самого устройства следует приобрести еще фискальный накопитель, цена которого составляет 6 тыс. рублей. Это устройство необходимо менять с периодичностью раз в 1-3 года. Кроме того, необходимо заплатить 3 тыс. рублей за подключение к оператору фискальных данных (ОФД) — компании оказывающей техподержку по вопросам контрольно-кассовых терминалов и передающей фискальные данные в налоговую. Также обязательна электронная цифровая подпись. Ее цена составляет 2 тыс. рублей. Таким образом, минимальные расходы конкретного предпринимателя на соответствие закону об онлайн-кассах составят 20-25 тыс. рублей.
То есть, на данный момент из оборота приморского бизнеса фактически одномоментно было изъято от 300 до 400 млн рублей на цели, которые бизнес пока не поймет.
Многие предприниматели столкнулись с рядом трудностей при внедрении касс у себя. Владелица небольшой пекарни во Владивостоке Ольга Макарова (хлебный павильон на остановке ДВПИ) пока не видит для себя плюсов.
"С кассами много проблем. Персонал у нас возрастной и обучать его работе с этими устройствами не так просто. Обучением продавщиц занимается администратор. Это отнимает много времени. К сожалению, работники допускают ошибки, например, пробивают не 60 рублей, а 6 тысяч. Сам аппарат нам обошелся в 20 тыс. рублей, а это существенные затраты для маленькой пекарни. Может, это и принесет кому-то пользу, но точно не нашей пекарне", — рассказала Макарова.
По мнению руководителя комитета по развитию женского предпринимательства приморского отделения общественной организации "Опора России" Ларисы Бутенко, внедрение онлайн-касс не поможет "серому" бизнесу выйти из тени, а наоборот лишь усугубит ситуацию с теневым сектором.
"Внедрение онлайн-касс никак не замотивирует легализоваться, — отмечает Бутенко. — Тем, чей бизнес приносит невысокий доход или имеет низкую маржинальность, приобретать кассовый аппарат стоимостью 18 – 20 тысяч накладно. Им проще уйти в тень, реализовывать свой товар через какую-нибудь соцсеть и не платить вообще никаких налогов".
Лариса Бутенко также считает, что это не единственные сложности, с которыми сталкивается предпринимательское сообщество в работе с онлайн-кассами, особенно в отдаленных районах края.
"По официальным данным, 87 процентов территории Приморья имеет устойчивое покрытие интернетом. Но, что мы имеем в реальности? Стоит отъехать от крупного населенного пункта несколько десятков километров и связь пропадает. Как владельцы какого-нибудь сельского продуктового магазина будут работать с онлайн-кассами, непонятно. Им проще реализовать товар, обходя закон", — добавила Бутенко.
В УФНС по Приморскому краю заявили корр. ИА PrimaMedia, что данная ситуация под контролем и совместно с администрацией края все населенные пункты разбили на две группы: удаленные и труднодоступные. "Предприниматели из труднодоступных населенных пунктов, то есть тех, где нет интернета, освобождаются от обязанности работы с онлайн-кассами. А налогоплательщики из удаленных населенных пунктов должны применять ККТ и в срок замены фискального накопителя, то есть раз в 1-3 года им следует сдать это устройство в УФНС", — отметили в надзорном органе.
Уклонистов, не желающих приобретать онлайн-кассы или делающих это не вовремя, будут наказывать. В УФНС намерены проводить по этому поводу проверки. Пока наказание понесли лишь те предприниматели, на которых пожаловались потребители, не получившие на руки чеки.
"Налогоплательщики, несвоевременно зарегистрировавшие онлайн–кассы до 1 июля, подлежат привлечению к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ. Штраф для юридических лиц составит от трех четвертых до одного размера суммы расчета, который был сделан без применения контрольно-кассовой техники, но не менее тридцати тысяч рублей. Как правило, в первый раз нарушитель получает предписание. Если ситуация повторяется, предприятие обязано заплатить штраф. Но мы стараемся не травмировать бизнес и пока предпринимателей слишком сурово не наказывали", — сообщили в ведомстве.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина подчеркнула, что не получила ни одной официальной жалобы от бизнес-сообщества Приморья по поводу онлайн-касс.
"По нашим данным все идет в штатном режиме. Единственное, последние недели в налоговой наблюдался ажиотаж, потому что многие предприниматели затянули с регистрацией онлайн-касс. Но, дефицита кассовых аппаратов сейчас нет, несмотря на то, что в России всего три компании занимается их производством, — сказала Шемилина и подчеркнула, что внедрение онлайн-касс, может быть, и полезным, но не для каждого бизнеса.
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае
Автор фото: РИА PrimaMedia
Введение онлайн-касс – это излишнее требование для микробизнеса. Система ничего не значит для компаний, работающих на ЕНВД. Так как для таких предприятий оборот никак не учитывается при уплате налогов. Что касается крупных компаний, которые работают на общем режиме, то это сделает их обороты более прозрачными только для налоговой.