Туроператоры медлят: власти Приморья рассказали о причинах заторов на границе с Китаем

Пункт пропуска через госграницу. Фото: primorsky.ru

Время ожидания перехода туристскими группами значительно превышает норму

3 июля, PrimaMedia. Между департаментом туризма в Приморье и туркомпаниями, работающими в безвизовых групповых обменах с Китаем, состоялось организационное совещание. Туркомпании Приморского края несвоевременно подают документы для согласования в федеральные ведомства, в связи с этим время ожидания на границе в Китай зачастую превышает норму. Подобные задержки, по словам властей, недопустимы, ведь зачастую пассажирами являются дети, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Из-за летнего сезона отпусков и каникул – пассажиропоток на автомобильных пунктах пограничного пропуска увеличивается. Вместе с тем возрастает и время ожидания туристских групп на границе. Директор департамента туризма в Приморье Константин Шестаков утверждает, что связано это не с работой пунктов пропуска, а с несвоевременной подачей туроператорами документов.

"Тургруппы на автобусах, которые ждут перехода через границу с Китаем по несколько часов, проходят по дополнительным бланкам, ходатайства о первоочередном проходе чаще всего ими подаются за несколько суток. Они просто не успевают пройти все необходимые процедуры согласования в федеральных ведомствах. Как следствие – ожидание на границе и недовольство людей", – отметил Константин Шестаков.

Глава ведомства акцентировал внимание присутствующих на том, что данная ситуация недопустима. Требования к перевозкам, особенно детских групп, обязаны соблюдаться.

"Подавайте документы заранее, как минимум за семь рабочих дней. Это поможет избежать очередей на границе и упорядочить работу всех служб", – подчеркнул Константин Шестаков.

Среди условий, которые должны соблюдать турфирмы при организации зарубежных поездок детей – обеспечение медицинского страхования и режима питания. Так, если детская группа находится в дороге более трех часов, то туркомпании необходимо обеспечить ее сухим пайком, предварительно согласовав его с региональным Управлением Роспотребнадзора, а также предусмотреть сопровождение коллектива медицинским работником. Кроме того, на протяжении всего пути следования вне зависимости от времени дети обязаны быть обеспечены питьевой водой.

Также существует возрастной ценз при формировании организованных детских групп: туркомпаниям не рекомендуется включать в их состав приморцев младше семи лет, если время движения коллектива к месту отдыха достигает четырех часов и более.

Помимо этого, департамент туризма рекомендует турфирмам, которые занимаются организацией зарубежных поездок детей, прежде чем включать ребенка в экскурсионную группу, брать у родителей справку о состоянии его здоровья. Это поможет избежать непредвиденных ситуаций, в результате которых может пострадать сам ребенок.

"Все требования, установленные для перевозки детских туристских групп, направлены прежде всего на обеспечение безопасности детей. Поэтому каждый человек, задействованный в процессе организации детского туризма, должен быть предельно внимателен к их выполнению. Обеспечить детям качественный и безопасный отдых – наша общая задача", – уверен Константин Шестаков.